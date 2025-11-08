قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
آية التيجي

تبحث الكثير من الأسر المصرية عن طريقة عمل البليلة بطريقة شهية وغنية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وحاجة الجسم لوجبة دافئة ومغذية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة للبليلة باللبن والقشطة، والتي تجمع بين الطعم الأصلي والقوام الكريمي، وتعد من أشهر وصفاتها التي يبحث عنها الجمهور لما تتميز به من سهولة وسرعة في التحضير.

طريقة عمل البليلة

طريقة عمل البليلة

مكونات طريقة عمل البليلة

2 كوب قمح بلدي منقوع ليلة كاملة

1 لتر لبن كامل الدسم

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 كيس فانيليا

1 كوب قشطة بلدي

جوز هند + قرفة (اختياري للتقديم)

مكسرات للتزيين حسب المتاح

طريقة عمل البليلة

خطوات تحضير البليلة

- لسلق القمح (البليلة) اغسلي القمح جيدًا وانقعيه من الليل.

ـ في الصباح ضعيه في حلة على النار واغمريه بالمياه الساخنة.

ـ اتركيه يغلي حتى يتفتح الحَب ويستوي نصف تسوية.

- لتجهيز البليلة باللبن: سخّني اللبن مع السكر والفانيليا حتى يبدأ في الغليان.

ـ أضيفي القمح المسلوق وقللي النار.

ـ اتركيه يتسبك ويشرب جزء من اللبن.

ـ أضيفي القشطة وقلّبي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

- طريقة التقديم: تُقدم البليلة ساخنة في أطباق.

ـ تُزين بالقرفة وجوز الهند والمكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل البليلة

نصائح لنجاح البليلة مثل المتحرفين

ـ استخدام لبن كامل الدسم يمنح البليلة قوامًا أغنى.

ـ زيادة القشطة تعطي نعومة وكريمية مميزة.

ـ يمكن إضافة ملعقة نشا مذابة في قليل من اللبن للحصول على قوام أكثر تماسكًا.

طريقة عمل البليلة بليلة الشيف فاطمة أبو حاتي بليلة بالقشطة بليلة باللبن وصفات شتوية حلويات مصرية طريقة البليلة

