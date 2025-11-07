قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

آية التيجي

تُعد طريقة عمل كيكة الليمون من أكثر أنواع الكيك المحببة لدى الكثيرين، بفضل مذاقها المنعش وقوامها الهش. 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة بسيطة وسريعة لتحضير كيكة الليمون في المنزل بخطوات ناجحة ومضمونة، ما يجعلها مناسبة للعزومات والإفطار والحلو الخفيف، وفيما يلي خطوات إعداد كيكة الليمون بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:

مكونات كيكة الليمون:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر

كوب إلا ربع زيت

كوب زبادي أو نصف كوب لبن

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بشر ليمون

عصير ليمونة كبيرة

كيس بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات تحضير كيكة الليمون:

ـ لتجهيز خليط الكيكة: اخلطي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح القوام فاتحًا وكريميًا، ثم أضيفي الزيت تدريجيًا مع استمرار الخفق.
ـ بعد ذلك ضيفي الزبادي (أو اللبن) مع عصير الليمون وبشر الليمون وامزجي المكونات.

ـ لإضافة الدقيق: انخلي الدقيق مع البيكنج باودر، ثم أضيفيه للخليط على ثلاث مرات مع التقليب برفق من أسفل لأعلى للحفاظ على الهشاشة.

ـ للخَبز: اسكبي الخليط في صينية مقاس 24 مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق، ثم ادخليها فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 170 لمدة 35–40 دقيقة دون فتح الفرن قبل مرور 30 دقيقة.

ـ اللمسة النهائية (اختياري): يمكن دهن وجه الكيكة بخليط من عصير الليمون والسكر وهي ساخنة لإعطائها طعمًا منعشًا وقوامًا طريًا.

نصائح لنجاح كيكة الليمون

ـ البيض يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

ـ لا يتم بشر الجزء الأبيض من الليمون حتى لا يسبب مرارة.

ـ يفضّل خلط الدقيق يدويًا للحفاظ على قوام الكيكة.

ـ تجنبي فتح الفرن قبل النضج الكامل.

