قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسوان خلال أكتوبر 2025

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة خلال أكتوبر الماضى بمختلف قطاعات العمل البيطرى .

وأشاد المحافظ بالجهود المتميزة التى قامت بها مديرية الطب البيطرى ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية خاصة في القرى والمناطق النائية تحقيقاً لأهداف التنمية الريفية وإستراتيجية " الصحة الواحدة " التى تتبناها الدولة لحماية المواطن والبيئة معاً .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعه مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجحت المديرية خلال الشهر الماضى فى تحصين 12 ألف و681 رأساً من الماشية ضد الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية ، والجلد العقدى ، وحمى الوادى المتصدع ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التقصى الوبائى فى 223 منزلاً و7  أسواق حيوانات و2  سوق طيور فى 22 قرية ومزرعة دون تسجيل أى حالات إشتباه.

 الثروة الحيوانية

وأكد إلى أنه تم تحصين 35 ألف طائر وسحب 56 عينة من مزارع الطيور للتأكد من خلوها من الأمراض قبل طرحها فى الأسواق ، وبما يضمن سلامة المنتج الحيوانى الموجه للمستهلكين ، وأضاف جمعة مكى بأن المديرية نفذت 11 قافلة بيطرية علاجية مجانية إستهدفت عدداً من القرى والمناطق الريفية ، لافتاً إلى أن القوافل نجحت فى علاج عدد 573 حالة أمراض باطنية ، و 31 حالة جراحية ، بالإضافة إلى 2,300 حالة من الأمراض الجلدية والطفيليات ، فضلاً عن تقديم خدمات الكشف والعلاج والتجريع والتحصين لآلاف الحيوانات والطيور .

وقد كشف مدير الطب البيطرى بأنه فى مجال التفتيش الميدانى والرقابة على المجازر والأسواق تم خلال شهر أكتوبر الماضى ذبح عدد ألفين و 42 رأساً من الحيوانات داخل المجازر تحت الإشراف البيطرى الكامل .

وأوضح بأنه تم ضبط وإعدام 717 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ، مع تحرير 8 محاضر للمخالفين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

المحكمة الدستورية

دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته جريمة.. والعقاب لا يخالف الدستور

اليوتيوبر محمد عبد العاطي

قرار جديد في محاكمة اليوتيوبر محمد عبد العاطي لاتهامه بنشر محتوى خادش

اطفال دلجا

سم فى الخبز.. تفاصيل الحكم على قاتلة صغار دلجا وزوجها في المنيا

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد