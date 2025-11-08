تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسوان خلال أكتوبر 2025

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة خلال أكتوبر الماضى بمختلف قطاعات العمل البيطرى .

وأشاد المحافظ بالجهود المتميزة التى قامت بها مديرية الطب البيطرى ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية خاصة في القرى والمناطق النائية تحقيقاً لأهداف التنمية الريفية وإستراتيجية " الصحة الواحدة " التى تتبناها الدولة لحماية المواطن والبيئة معاً .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعه مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجحت المديرية خلال الشهر الماضى فى تحصين 12 ألف و681 رأساً من الماشية ضد الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية ، والجلد العقدى ، وحمى الوادى المتصدع ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التقصى الوبائى فى 223 منزلاً و7 أسواق حيوانات و2 سوق طيور فى 22 قرية ومزرعة دون تسجيل أى حالات إشتباه.

الثروة الحيوانية

وأكد إلى أنه تم تحصين 35 ألف طائر وسحب 56 عينة من مزارع الطيور للتأكد من خلوها من الأمراض قبل طرحها فى الأسواق ، وبما يضمن سلامة المنتج الحيوانى الموجه للمستهلكين ، وأضاف جمعة مكى بأن المديرية نفذت 11 قافلة بيطرية علاجية مجانية إستهدفت عدداً من القرى والمناطق الريفية ، لافتاً إلى أن القوافل نجحت فى علاج عدد 573 حالة أمراض باطنية ، و 31 حالة جراحية ، بالإضافة إلى 2,300 حالة من الأمراض الجلدية والطفيليات ، فضلاً عن تقديم خدمات الكشف والعلاج والتجريع والتحصين لآلاف الحيوانات والطيور .

وقد كشف مدير الطب البيطرى بأنه فى مجال التفتيش الميدانى والرقابة على المجازر والأسواق تم خلال شهر أكتوبر الماضى ذبح عدد ألفين و 42 رأساً من الحيوانات داخل المجازر تحت الإشراف البيطرى الكامل .

وأوضح بأنه تم ضبط وإعدام 717 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ، مع تحرير 8 محاضر للمخالفين .