مرأة ومنوعات

طريقة عمل يخني اللحمة

يخني لحمة
يخني لحمة
ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم أكلات لذيذة نقدم لكي طريقة عمل يخني اللحمة خطوة بخطوة بطريقة بسيطة وطعم لذيذ. 
 

 المكونات:
نصف كيلو لحم بقري مقطع مكعبات
2 بصلة متوسطة مفرومة
2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات
1 حبة جزر مقطعة شرائح
1 حبة طماطم مبشورة أو مقطعة صغيرة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
3 فصوص ثوم مهروس
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة قرفة أو حبهان (اختياري)
2 ملعقة زيت أو سمن
كوبان من الماء أو المرقة الساخنة
 

 طريقة التحضير:
في قدر على النار، سخني الزيت أو السمن، وضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا.
أضيفي الثوم واللحم، وقلّبي حتى يتغير لون اللحم من الأحمر إلى البني.
ضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، وقلّبي لمدة دقيقتين.
أضيفي البطاطس والجزر، ثم الملح والفلفل ورشة القرفة أو الحبهان.
صبي الماء أو المرقة الساخنة حتى تغطي المكونات، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى تنضج اللحمة والخضار (حوالي 45 دقيقة إلى ساعة).
تأكدي من تماسك القوام، يمكن إضافة قليل من الماء إذا احتاج الأمر.
 

 التقديم:
قدّمي يخني اللحمة ساخنًا مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.
طعمه رائع في الأيام الباردة.

