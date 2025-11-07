قبل مواجهة الأهلي.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن بيزيرا

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك أن الزمالك قدم مجهودا كبيرا أمام بيراميدز في نصف نهائي كاس السوبر المصري ، مشيراً إلى أن الجمهور هو الداعم الأول للفريق.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، إن جماهير الزمالك كانت عظيمة، وربنا كلل مجهود لاعبينا المجتهدين، والزمالك قدّم مجهودا كبيرا وأداء راقيا.

وعن موقف بيزيرا ومحمد صبحي من خوض مباراة القمة في نهائي السوبر المصري، علق عبد الناصر محمد: صبحي أصيب بإصابة خفيفة قبل مباراة بيراميدز والجهاز الفني فضّل إراحته، أما بيزيرا عنده مزق خفيف وممكن يشارك في مباراة الأهلي أو يتواجد على الدكة في ولكنه يتم تجهيزه حاليًا، والتقرير الطبي يحسم الأمر.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائى كأس السوبر المصري بعد الفوز بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس فى نصف النهائي.



وضرب الزمالك موعداً مع الأهلى فى نهائي بطولة السوبر المصري يوم الأحد المقبل، بعدما صعد الأخير إلى نفس الدور بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.