لاعب الزمالك: جماهيرنا دائما في الموعد.. وهدفنا التتويج بالسوبر المصري

أكد محمد إسماعيل، لاعب نادي الزمالك، ثقته الكبيرة في قدرة الفريق الأبيض على حصد لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الروح العالية والإصرار لدى اللاعبين سيكونان العامل الحاسم في اللقاء المرتقب.

جماهير الزمالك دائمًا السند والداعم

وقال إسماعيل في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد أبوالعلا عبر قناة نادي الزمالك:

“جماهير الزمالك دائمًا في الموعد، وتقف خلف الفريق في كل الظروف، سواء في الانتصارات أو الأوقات الصعبة. هم الدافع الحقيقي لنا داخل الملعب، ونسعى جاهدين لإسعادهم بالتتويج بلقب السوبر”.

وأضاف: “نعي تمامًا قيمة هذه المباراة بالنسبة للجماهير، ولذلك كل اللاعبين في حالة تركيز قصوى، وهدفنا واحد وهو الفوز بالبطولة وإهداؤها لجمهورنا الوفي الذي لا يتخلى عنا أبدًا”.

تحدي بيراميدز كان اختبارًا حقيقيًا

وتحدث إسماعيل عن مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز قائلاً:

“كانت مواجهة في غاية الصعوبة، خاصة أن بيراميدز يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، لكننا نجحنا في تقديم أداء قوي ومنظم، واستطعنا أن نفرض أسلوبنا ونحقق الفوز المستحق”.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء، وكان هناك التزام تكتيكي واضح، مؤكدًا أن هذا الأداء يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل النهائي المنتظر أمام الأهلي.

الطموح نحو اللقب

واختتم إسماعيل تصريحاته، قائلاً: “نحن نلعب دائمًا من أجل البطولات، والزمالك لا يعرف سوى المنافسة على الألقاب. المباراة أمام الأهلي ستكون قوية بلا شك، لكننا جاهزون، ونعد جماهيرنا بأن نبذل أقصى ما لدينا من أجل رفع الكأس وإسعاد الملايين من عشاق الزمالك في كل مكان”.



