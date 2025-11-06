قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
250 ألف فرصة عمل و15% من الأرباح.. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
غدا.. المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
مساعد وزير الخارجية لـ"أ ش أ": تصالح المعتمر المصري ومسئول الشرطة السعودي في واقعة فيديو الحرم المكي
القهوة وضغط الدم.. متى تصبح خطرًا على صحتك؟
قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم
أسعار البنزين والسولار الخميس 6 نوفمبر 2025 .. ثبات جديد في محطات الوقود
فيفا يوقف قيد الزمالك مجددًا رغم التأهل لنهائي السوبر
قائد القوات البحرية: نصنع الآن فرقاطة طراز ميكو 200 .. فيديو
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
رياضة

مدرب الزمالك يكشف سبب خروج أحمد شريف .. ويشيد بـ بانزا أمام بيراميدز

شيكو بانزا
شيكو بانزا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

تحدث أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أداء لاعبيه قائلًا: "شيكو بانزا قدم أداءً جيدًا، بينما خروج أحمد شريف كان بسبب عودته من الإصابة وليس لسوء مستواه، وقدّم المطلوب منه في الدقائق التي شارك فيها".

وأشار عبدالرؤوف إلى أنه حاول توزيع المجهود على شوطي اللقاء لتفادي الإجهاد البدني للاعبين.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4  بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

