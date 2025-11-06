مدرب الزمالك يكشف سبب خروج أحمد شريف .. ويشيد بـ بانزا أمام بيراميدز

تحدث أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أداء لاعبيه قائلًا: "شيكو بانزا قدم أداءً جيدًا، بينما خروج أحمد شريف كان بسبب عودته من الإصابة وليس لسوء مستواه، وقدّم المطلوب منه في الدقائق التي شارك فيها".

وأشار عبدالرؤوف إلى أنه حاول توزيع المجهود على شوطي اللقاء لتفادي الإجهاد البدني للاعبين.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.