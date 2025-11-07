الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد

أعلنت وزارة النقل أنه تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANS MEA، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، سيتم بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى بقطاع أكتوبر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في منظومة النقل الحديثة بمصر.

وأكدت الوزارة أن هذا التشغيل التجريبي يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق حلم طال انتظاره بربط مدن الجمهورية بشبكة نقل كهربائية سريعة وآمنة، تعزز التنمية وتربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمراكز الحضرية الجديدة.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة النقل أنه سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل، تمهيدًا لاستقبال الركاب خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستشهد تكثيف برامج التدريب لطوائف التشغيل المختلفة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، وتحت إشرافها المباشر، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

يمثل مشروع القطار الكهربائي السريع جزءًا من منظومة النقل الحديثة التي تهدف إلى ربط المدن الجديدة والموانئ البحرية والمطارات بشبكة كهربائية سريعة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، تسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع، وتقلل الانبعاثات الكربونية.

أما مشروع المونوريل فيُعد أحد أهم حلول النقل الحضري الحديثة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، ومدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، حيث يعتمد على تكنولوجيا النقل المعلّق التي توفر سرعة وانتظامًا وراحة للركاب، وتتكامل مع شبكة المترو والقطار الكهربائي في إطار خطة الدولة لتوفير وسيلة نقل جماعية عصرية وصديقة للبيئة.