قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد

القطار الكهربائي السريع
القطار الكهربائي السريع
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل أنه تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANS MEA، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، سيتم بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى بقطاع أكتوبر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في منظومة النقل الحديثة بمصر.

وأكدت الوزارة أن هذا التشغيل التجريبي يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق حلم طال انتظاره بربط مدن الجمهورية بشبكة نقل كهربائية سريعة وآمنة، تعزز التنمية وتربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمراكز الحضرية الجديدة.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة النقل أنه سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل، تمهيدًا لاستقبال الركاب خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستشهد تكثيف برامج التدريب لطوائف التشغيل المختلفة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، وتحت إشرافها المباشر، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

يمثل مشروع القطار الكهربائي السريع جزءًا من منظومة النقل الحديثة التي تهدف إلى ربط المدن الجديدة والموانئ البحرية والمطارات بشبكة كهربائية سريعة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، تسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع، وتقلل الانبعاثات الكربونية.

أما مشروع المونوريل فيُعد أحد أهم حلول النقل الحضري الحديثة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، ومدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، حيث يعتمد على تكنولوجيا النقل المعلّق التي توفر سرعة وانتظامًا وراحة للركاب، وتتكامل مع شبكة المترو والقطار الكهربائي في إطار خطة الدولة لتوفير وسيلة نقل جماعية عصرية وصديقة للبيئة.

النقل ومؤتمر النقل الذكي اللوجيستيات السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد