تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

أصدر تطبيق إنستاباي Instapay تحذيرًا عاجلًا لعملائه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالب فيه المستخدمين بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو أي معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية أو التطبيق مع أي جهة أو شخص، مؤكدًا أن خدمة عملاء إنستاباي لا تتواصل أبدًا مع العملاء عبر الهاتف لطلب بياناتهم أو تحصيل رسوم.



تحذير رسمي من مشاركة البيانات الشخصية

أكد تطبيق إنستاباي في منشوره أن هناك محاولات متزايدة للاحتيال الإلكتروني تستهدف العملاء عبر مكالمات هاتفية أو رسائل مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية عدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو معلومات دخول إلى التطبيق.

وقال التطبيق في بيانه: "عميل إنستاباي العزيز، حابين نفكرك إن خدمة عملاء إنستاباي عمرها ما هتتصل بيك، ولا هتطلب منك أي رسوم أو بيانات شخصية أو معلومات عن حسابك.. خد بالك وما تديش معلوماتك لأي حد".



شروط الاشتراك في تطبيق إنستاباي

يمكن للعملاء في البنوك المشتركة في خدمة المدفوعات اللحظية الاشتراك في تطبيق إنستاباي بسهولة باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك، أو من خلال بطاقة خصم مباشر أو بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع الصادرة من نفس البنك.

ويتيح التطبيق للعملاء إجراء التحويلات المالية الفورية بين الحسابات البنكية المختلفة على مدار الساعة باستخدام الهاتف المحمول فقط.

خدمات إنستاباي

أعلن البنك المركزي المصري سابقًا عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، والتي تضمنت إضافة خدمات جديدة أبرزها سداد الفواتير إلكترونيًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلاً من التعاملات النقدية التقليدية.

يوفر تطبيق إنستاباي حاليًا مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تشمل:

سداد فواتير الاتصالات والإنترنت

شحن أرصدة شبكات المحمول

دفع فواتير الغاز والمياه والكهرباء

تسديد أقساط التمويل لـ 13 شركة تمويل استهلاكي عاملة في السوق المصري

كما يمكن للمستخدمين عبر التطبيق تحويل الأموال لحظيًا بين الحسابات البنكية المختلفة على مدار اليوم وطوال الأسبوع دون انقطاع.

حدود المعاملات عبر تطبيق إنستاباي

تبلغ الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي كما يلي:

70 ألف جنيه حد أقصى للمعاملة الواحدة

120 ألف جنيه حد أقصى للخصم اليومي من البنك الواحد

400 ألف جنيه حد أقصى للخصم الشهري من البنك الواحد



36 بنكًا متصلًا بشبكة المدفوعات اللحظية

يرتبط تطبيق إنستاباي بشبكة المدفوعات اللحظية التي تشمل جميع البنوك العاملة في مصر ، حيث بلغ عدد البنوك المشتركة في الخدمة 36 بنكًا بخلاف البنك المركزي المصري الذي يشرف على المنظومة، وتتيح هذه الشبكة سرعة كبيرة في تحويل الأموال، مع مستوى عالٍ من الأمان وحماية البيانات.

البنك المركزي المصري يحذر من صفحات مزيفة

وفي سياق متصل، شدد البنك المركزي المصري على أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات شخصية أو مصرفية من العملاء عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي صفحات أو حسابات مجهولة تدّعي الانتماء للبنوك.

وأوضح البنك المركزي أن أي جهة تطلب بيانات مثل الأرقام السرية أو كلمات المرور تُعد جهة احتيالية، مشددًا على ضرورة التواصل فقط مع القنوات الرسمية للبنوك في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.

كما أهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي بضرورة توخي الحذر في التعاملات الإلكترونية، والاعتماد فقط على التطبيقات الرسمية والخطوط الساخنة المعتمدة للبنوك لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المالي أو سرقة البيانات البنكية.