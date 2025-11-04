قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

حولت فلوس بالغلط على إنستاباي؟.. اعرف إزاي ترجعها خطوة بخطوة
عبد العزيز جمال

أصبح تطبيق إنستاباي (InstaPay) أحد أبرز الأدوات البنكية الرقمية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين في إجراء التحويلات المالية الفورية بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، ومع تزايد أعداد المستخدمين إلى أكثر من 12 مليون عميل بنهاية عام 2025، ظهرت بعض الحالات التي يتم فيها تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى حساب غير مقصود، ما يثير تساؤلًا مهمًا: كيف يمكن استرداد المبلغ؟.

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق


خطوات استرجاع الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستاباي

أوضحت شبكة المدفوعات اللحظية المصرية، المشغلة لتطبيق إنستاباي، أنه في حال تحويل مبلغ بالخطأ إلى رقم حساب أو هاتف غير صحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية لاسترداد المبلغ بسرعة وأمان:

  • التواصل المباشر مع الشخص الذي تلقى المبلغ بالخطأ وطلب استرجاع الأموال بشكل ودي، حيث تتم إعادة المبلغ في أغلب الحالات بهذه الطريقة.
  • الاتصال بخدمة عملاء إنستاباي على الرقم 15989 وتقديم بلاغ رسمي يتضمن الرقم المرجعي للمعاملة (Transaction Reference Number) لتتبع العملية والتحقق من وجهتها.
  • التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك المشترك في تطبيق إنستاباي، حيث تقوم البنوك بالتنسيق مع الشبكة لتجميد المبلغ مؤقتًا لحين استكمال التحقيق.
  • في حال عدم استرداد المبلغ بعد هذه الخطوات، يمكن تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري، مع تقديم بلاغ لجهات التحقيق المختصة في حال وجود شبهة احتيال أو رفض متعمد لإرجاع الأموال

استرداد أموال شخص من آخر رفض ردها 

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة جديدة تتعلق بالتحويلات البنكية الخاطئة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لملاحقة جرائم الأموال العامة وجرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستغل التطور التكنولوجي في المجال المالي.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين المقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، يفيد بقيامه بتحويل عمليتين ماليتين عن طريق الخطأ من حسابه البنكي إلى حساب آخر بنفس البنك من خلال تطبيق الإنترنت البنكي، وأوضح في بلاغه أنه حاول التواصل مع صاحب الحساب الذي تلقى الأموال لاسترداد المبلغ، إلا أن الأخير رفض إعادة الأموال.

تحريات دقيقة تكشف هوية الجاني

وبمجرد تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها الموسعة لتحديد هوية صاحب الحساب الذي تم تحويل الأموال إليه.
وبالفحص الفني والتحريات الميدانية، تمكن رجال الشرطة من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين بعد فحصه الفني أنه يحتوي على أدلة رقمية تثبت ارتكابه الواقعة، من خلال احتفاظه برسائل ومعاملات إلكترونية تؤكد تلقيه الأموال ورفضه إعادتها.

خدمات إنستاباي 2025 والرسوم الجديدة للتحويلات

يُعد تطبيق إنستاباي من أبرز خدمات التحول الرقمي المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري ضمن استراتيجية الشمول المالي، حيث يسمح للمستخدمين بتحويل الأموال بين الحسابات البنكية لحظيًا على مدار الساعة.

ومن بين أبرز الخدمات التي يتيحها التطبيق في عام 2025:

  • الاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية في الوقت الفعلي.
  • تحويل الأموال بين الحسابات والمحافظ الإلكترونية.
  • دفع فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون.
  • إجراء التبرعات للجهات المعتمدة.
  • الحصول على كشف حساب مختصر للمعاملات المصرفية.

الرسوم الجديدة على تحويلات إنستاباي

اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بدأت الشبكة تطبيق رسوم تحويل جديدة على المعاملات المالية داخل التطبيق، بحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ويتيح إنستاباي للمستخدم 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد، وبعدها يتم فرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
ويتم خصم الرسوم من الطرف المُرسل للأموال وليس من المستلم.

أما في حالة إجراء تحويل بقيمة كبيرة مثل 100 ألف جنيه، فيتم تنفيذ العملية على مرتين (70 ألف + 30 ألف) بقيمة رسوم إجمالية تصل إلى 40 جنيهًا.

حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي

وضعت شبكة المدفوعات اللحظية حدودًا واضحة للتحويلات اليومية والشهرية داخل التطبيق لضمان الأمان المالي:

  • الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.
  • الحد الأقصى اليومي لإجمالي التحويلات: 120 ألف جنيه.
  • الحد الأقصى الشهري: 400 ألف جنيه.

جدول الرسوم المحدثة لتحويل الأموال عبر إنستاباي

تحويل 500 جنيه = رسوم 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه = رسوم 1 جنيه.

تحويل 5000 جنيه = رسوم 5 جنيهات.

تحويل 20000 جنيه = رسوم 20 جنيهًا.

تحويل 70000 جنيه = رسوم 20 جنيهًا (الحد الأقصى).

وبذلك أصبحت رسوم التحويل محددة بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا.

عمليات مجانية واستعلامات إضافية

يتيح تطبيق إنستاباي 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر لكل مستخدم، وبعد استنفاد هذا الحد يتم خصم 50 قرشًا لكل عملية استعلام إضافية.

وأكدت الشبكة التزامها الكامل بتوفير خدمات مالية رقمية آمنة وسريعة، مع تعزيز الشفافية من خلال إظهار قيمة الرسوم على الشاشة قبل تنفيذ أي معاملة مالية.

كما وفرت قنوات دعم فني متعددة داخل التطبيق لمساعدة العملاء على حل المشكلات المتعلقة بالتحويلات أو الرسوم أو المعاملات المرفوضة.

إجراءات الحماية في تطبيق إنستاباي

تؤكد الشبكة أن تطبيق إنستاباي يعتمد على أعلى معايير الأمان السيبراني والتشفير الرقمي، كما يستخدم بروتوكولات حماية تمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات الحسابات البنكية.

وتتم جميع التحويلات في بيئة رقمية مشفرة بالكامل، ويُطلب من المستخدم تأكيد العملية عبر رمز التحقق OTP المرسل على رقم الهاتف المسجل في البنك، لضمان هوية المرسل.

ماذا أفعل حال فشل استرجاع الأموال؟

في حالة عدم توصل المستخدم إلى حل بعد التواصل مع خدمة عملاء إنستاباي والبنك، يكون الحل الأخير هو تقديم بلاغ رسمي للبنك المركزي المصري، الذي يباشر التحقيق ويُصدر تعليماته للبنوك المعنية بالتعامل مع الموقف وفقًا للوائح القانونية المنظمة.

كما يمكن التوجه إلى قسم الشرطة أو النيابة الاقتصادية لتحرير محضر رسمي في حال وجود شبهة احتيال أو سرقة إلكترونية، لضمان استرداد الحقوق المالية كاملة.

