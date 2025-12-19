بكاء وخطأ طبي | جيهان قمري تتصدر التريند بتصريحات غير متوقعة

حلت الفنانة اللبنانية جيهان قمري، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، وكشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية.

الرجل سند وهو رفيق الدرب وأخي من عوضني عن فراق الأب

ولم تتمالك الفنانة جيهان قمر، نفسها ودخلت في نوبة بكاء اثناي حديثها عن والدها الراحل، أثناء لقائها مع الإعلامية ياسمين عز،، مشيرة إلى ان فراق والدها سبب رئيسي في بعدها عن الاعمال الفنية الفترة الأخيرة.

واضافت، أن “والدي توفى بشكل مفاجئ وفي 15، والفراق صعب وهزني والجميع كان زعلان عليا، ووالدي كان شيء مهم بالنسبة ليا”

وتابعت ، أن "الرجل سند وهو رفيق الدرب وأخي من عوضني عن فراق الأب، وسافرت أوروبا وفضلت اسبوع انزل امشي في الشارع بلا هدف ولمدة أسبوع بدأت اتعافى من ازمتي".

حقنا فيلر

وكشفت الفنانة جيهان قمري، تفاصيل خضوعها لـ عملية تجميل خلال الفترة القليلة الماضية، موضحة أنها تعرضت لـ خطأ طبي خلال حقن الفيلر خلال السنوات الماضية.

جيهان قمري عن خضوعها لـ عملية تجميل: حقنة فيلر غلط

وقالت جيهان قمري، أن : عملت عملية تجميل من شهرين ونص وقلت للناس، وفي فترة كان عندي اكتئاب وكنت عايزة أغير حاجة، كان عندي مشكلة حقنت حقنة فيلر غلط والموضوع ده مؤذي جدًا الدكتور حقنلي فيلر دائم عند الجيوب الأنفية، والدكتور الأخير فتحلي من تحت عيني ونضفلي كل الفيلر، والعملية كانت ناجحة واتبسطت بـ در فعل الناس.

وأردفت جيهان قمري: أنا عملت العملية بـ بنج موضعي وروحت بعد 3 ساعات، وبعد 10 أيام كأن مفيش حاجة، وده بالرغم من أن والدتي كانت رافضة من خوفها عليا.

سبب الابتعاد عن الساحة الفنية

وأرجعت جيهان قمري ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة إلى صدمة فقدان والدها، مؤكدة أن وفاته المفاجئة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا في حياتها. وقالت إن والدها رحل خلال 15 يومًا فقط بعد إصابته بمرض مفاجئ، مشيرة إلى أن الفراق كان صعبًا للغاية وهزّها من الداخل، خاصة وأنه كان يمثل لها قيمة كبيرة وسندًا حقيقيًا.

وأضافت قمري أن وجود الرجل في حياة المرأة يمثل دعمًا وأمانًا، موضحة أن زوجها كان بمثابة العوض لها بعد رحيل والدها، حيث وقفت إلى جواره في محنتها. وكشفت أنها سافرت إلى أوروبا في محاولة للتعافي نفسيًا.