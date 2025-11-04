قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي في العين
جوتيريش: مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة
مفاوضات مصرية دومينيكانية لفتح أسواق الكاريبي للموالح والرمان المصري
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أرسلت نقود بالخطأ عبر انستاباي؟.. إليك ما يجب فعله لاسترجاع أموالك

أرسلت نقود بالخطأ عبر انستاباي؟.. إليك ما يجب عليك فعله لاسترجاع أموالك
أرسلت نقود بالخطأ عبر انستاباي؟.. إليك ما يجب عليك فعله لاسترجاع أموالك
ولاء خنيزي

يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر تطورًا متسارعًا مع توسع استخدام تطبيق "إنستاباي" للتحويلات المصرفية الرقمية، حيث أصبح العديد من المواطنين يعتمدون عليه في إنجاز معاملاتهم البنكية اليومية بسهولة وأمان.

ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2025، وتسعى شبكة المدفوعات اللحظية من خلال هذا التحديث إلى دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي يعتمد على التكنولوجيا المالية الحديثة.

إجراءات استرجاع الأموال المحولة عن طريق الخطأ

عند القيام بتحويل مالي عن طريق الخطأ عبر تطبيق "إنستاباي"، يمكن للمستخدمين اتباع عدد من الخطوات لاسترجاع أموالهم، أولها التواصل مباشرة مع الشخص الذي تلقى التحويل بطريق الخطأ وطلب استعادة المبلغ، وفي أغلب الحالات يتم رد الأموال وديًا،.

وفي حال تعذر ذلك يتم التواصل مع خدمة عملاء تطبيق إنستاباي على رقم الهاتف 15989 مع الإبلاغ عن رقم المعاملة المرجعي وتقديم شكوى رسمية لاسترجاع المبلغ، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للبنوك المشاركة في شبكة إنستاباي، وإذا لم يتم استرداد المبلغ بعد كل هذه الإجراءات، يتم تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري ورفع بلاغ رسمي لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز خدمات تطبيق إنستاباي 2025

يعتبر تطبيق "إنستاباي" من أفضل الأدوات التي تقدمها شبكة المدفوعات اللحظية، إذ يتيح للمستخدمين معرفة أرصدة حساباتهم البنكية وتنفيذ التحويلات المالية الفورية بين الحسابات المختلفة، إضافة إلى دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، كما يمكن من خلاله إجراء التبرعات والحصول على كشف حساب مختصر للمعاملات المصرفية، وقد ساهم التطبيق منذ إطلاقه في أبريل 2022 في تسهيل التعاملات المالية وتحقيق خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي الكامل.

تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 1 أبريل 2025

والجدير بالذكر ان تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات إنستاباي قد بدأ اعتبارًا من 1 أبريل 2025، حيث تم تحديد الحد الأقصى للرسوم عند 20 جنيهًا مصريًا، ويتيح التطبيق عشر مرات مجانية شهريًا للاستعلام عن الرصيد، وبعد استهلاك المرات المجانية يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا لكل عملية استعلام إضافية، وتُخصم هذه الرسوم من الطرف القائم بالتحويل وليس من الطرف المستقبل للأموال، كما تم تحديد الرسوم لتكون 0.1% من قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

أمثلة على رسوم التحويلات عبر إنستاباي

حددت الشبكة قيمة الرسوم وفقًا لحجم المبالغ المحولة، حيث إن تحويل 500 جنيه تكون رسومه 50 قرشًا، وتحويل 1000 جنيه برسوم 1 جنيه، وتحويل 5000 جنيه برسوم 5 جنيهات، أما عند تحويل 20000 جنيه فتكون الرسوم 20 جنيهًا، وكذلك عند تحويل 70000 جنيه تكون الرسوم 20 جنيهًا نظرًا للوصول إلى الحد الأقصى المسموح به للرسوم، وتوضح الشبكة أن الحد الأدنى لأي معاملة هو 50 قرشًا، بينما الحد الأقصى لا يتجاوز 20 جنيهًا مصريًا.

حدود التحويلات المسموح بها عبر التطبيق

تم تحديد حدود التحويلات عبر تطبيق إنستاباي بما يضمن الأمان وسلاسة المعاملات، حيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لإجمالي التحويلات اليومية 120 ألف جنيه، أما الحد الأقصى للمعاملات الشهرية فيصل إلى 400 ألف جنيه، كما يُشترط أن تتم الخدمة عبر خط الهاتف المحمول المسجل باسم العميل والمربوط بالبنك.

انستاباي أموال نقود تحويل أموال معاملات بنكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

خضروات ..ارشيفيه

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

الحريق

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق محل كشري ببنها

صورة المؤتمر بشرم الشيخ

انطلاق المنتدى العربي للأرض والمناخ بشرم الشيخ.. الاقتصاد الأزرق رهان التنمية المستدامة

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد