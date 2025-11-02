جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا

في خطوة لافتة ضمن سباق التكنولوجيا والأمان، أعلنت شركة جوجل أن نظام التشغيل أندرويد أصبح أكثر فاعلية في التصدي لمحاولات الاحتيال عبر الهواتف المحمولة مقارنةً بنظام iOS التابع لشركة آبل، مستندةً في ذلك إلى دراسات واستطلاعات رأي حديثة أظهرت تفوقًا واضحًا لأنظمة الحماية لديها.

جوجل: أنظمتنا الذكية تتصدى لـ10 مليارات تهديد شهريًا

في منشور رسمي عبر مدونة الشركة، كشفت جوجل أن أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في نظام أندرويد أصبحت تمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال الرقمي التي تُكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 400 مليار دولار سنويًا.

وأوضحت الشركة أن أنظمتها الأمنية تحظر شهريًا أكثر من 10 مليارات مكالمة ورسالة ضارة بفضل تقنيات تحليل البيانات والتعلم الآلي التي تكشف الأنماط الاحتيالية في الوقت الفعلي.

نتائج استطلاع YouGov: مستخدمو أندرويد أقل عرضة للاحتيال من مستخدمي آيفون

استندت جوجل في تقريرها إلى استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov شمل 5000 مستخدم للهواتف الذكية، وجاءت نتائجه لتؤكد تفوق أندرويد من حيث مستوى الحماية.

فقد أظهرت البيانات أن 58% من مستخدمي أندرويد لم يتلقوا أي رسائل احتيالية خلال الأسبوع السابق، بينما ارتفعت النسبة إلى 96% بين مستخدمي هواتف Pixel تحديدًا، مقابل معدلات أعلى بكثير لدى مستخدمي iPhone.

في المقابل، كان مستخدمو نظام iOS أكثر عرضة بنسبة 65% لتلقي ثلاث رسائل احتيال أو أكثر أسبوعيًا، كما أبلغ عدد أكبر منهم بنسبة وصلت إلى 150% أن أجهزتهم لم تكن فعّالة في منع محاولات الاحتيال.

أدوات أمان مدعومة بالذكاء الاصطناعي

عزت جوجل تفوقها إلى منظومة من الأدوات الذكية التي طوّرتها خصيصًا لحماية المستخدمين، ومن أبرزها:

ميزة فحص المكالمات (Call Screening)

التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لترشيح المكالمات المشبوهة قبل الرد عليها.

نظام كشف الاحتيال على الجهاز

يتعرف على المحادثات والرسائل المريبة أثناء حدوثها في الوقت الفعلي.

خاصية تصفية الرسائل غير المرغوب فيها

في تطبيق الرسائل الافتراضي، لتقليل فرص النقر على الروابط الاحتيالية أو الاستجابة للمحتوى المشبوه.

منافسة جديدة بين جوجل وآبل في ميدان الخصوصية

يمثل هذا التقرير تحديًا مباشرًا لشركة آبل التي لطالما قدّمت نفسها كالأكثر حرصًا على الخصوصية والأمان.

فعلى الرغم من أن آبل أطلقت مؤخرًا ميزة "فحص المتصلين المجهولين"، إلا أن جوجل تؤكد أن الذكاء الاصطناعي متعدد الطبقات في نظام أندرويد يمنحه أفضلية واضحة في اكتشاف أساليب الاحتيال الجديدة والتعامل معها بشكل تلقائي.