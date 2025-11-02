قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر أكثر من 10 مليارات محاولة احتيال شهريًا
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر أكثر من 10 مليارات محاولة احتيال شهريًا
ولاء خنيزي

في خطوة لافتة ضمن سباق التكنولوجيا والأمان، أعلنت شركة جوجل أن نظام التشغيل أندرويد أصبح أكثر فاعلية في التصدي لمحاولات الاحتيال عبر الهواتف المحمولة مقارنةً بنظام iOS التابع لشركة آبل، مستندةً في ذلك إلى دراسات واستطلاعات رأي حديثة أظهرت تفوقًا واضحًا لأنظمة الحماية لديها.

جوجل: أنظمتنا الذكية تتصدى لـ10 مليارات تهديد شهريًا

في منشور رسمي عبر مدونة الشركة، كشفت جوجل أن أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في نظام أندرويد أصبحت تمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال الرقمي التي تُكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 400 مليار دولار سنويًا.

وأوضحت الشركة أن أنظمتها الأمنية تحظر شهريًا أكثر من 10 مليارات مكالمة ورسالة ضارة بفضل تقنيات تحليل البيانات والتعلم الآلي التي تكشف الأنماط الاحتيالية في الوقت الفعلي.

نتائج استطلاع YouGov: مستخدمو أندرويد أقل عرضة للاحتيال من مستخدمي آيفون

استندت جوجل في تقريرها إلى استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov شمل 5000 مستخدم للهواتف الذكية، وجاءت نتائجه لتؤكد تفوق أندرويد من حيث مستوى الحماية.

فقد أظهرت البيانات أن 58% من مستخدمي أندرويد لم يتلقوا أي رسائل احتيالية خلال الأسبوع السابق، بينما ارتفعت النسبة إلى 96% بين مستخدمي هواتف Pixel تحديدًا، مقابل معدلات أعلى بكثير لدى مستخدمي iPhone.

في المقابل، كان مستخدمو نظام iOS أكثر عرضة بنسبة 65% لتلقي ثلاث رسائل احتيال أو أكثر أسبوعيًا، كما أبلغ عدد أكبر منهم  بنسبة وصلت إلى 150% أن أجهزتهم لم تكن فعّالة في منع محاولات الاحتيال.

أدوات أمان مدعومة بالذكاء الاصطناعي

عزت جوجل تفوقها إلى منظومة من الأدوات الذكية التي طوّرتها خصيصًا لحماية المستخدمين، ومن أبرزها:

ميزة فحص المكالمات (Call Screening)

التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لترشيح المكالمات المشبوهة قبل الرد عليها.

نظام كشف الاحتيال على الجهاز

 يتعرف على المحادثات والرسائل المريبة أثناء حدوثها في الوقت الفعلي.

خاصية تصفية الرسائل غير المرغوب فيها

 في تطبيق الرسائل الافتراضي، لتقليل فرص النقر على الروابط الاحتيالية أو الاستجابة للمحتوى المشبوه.

منافسة جديدة بين جوجل وآبل في ميدان الخصوصية

يمثل هذا التقرير تحديًا مباشرًا لشركة آبل التي لطالما قدّمت نفسها كالأكثر حرصًا على الخصوصية والأمان.

فعلى الرغم من أن آبل أطلقت مؤخرًا ميزة "فحص المتصلين المجهولين"، إلا أن جوجل تؤكد أن الذكاء الاصطناعي متعدد الطبقات في نظام أندرويد يمنحه أفضلية واضحة في اكتشاف أساليب الاحتيال الجديدة والتعامل معها بشكل تلقائي.

جوجل آبل أندرويد نظام iOS الهواتف المحمولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

خوان بيزيرا

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

ترشيحاتنا

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025: سداد جميع ديونك

الجوزاء

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2025 : تسوية مشاكلك المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد