أصل الحكاية

الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟

انستاباي
انستاباي
أحمد أيمن

مع الانتشار الواسع للتطبيقات المصرفية الرقمية، أصبح تطبيق إنستاباى واحدًا من أكثر التطبيقات استخدامًا في مصر، حيث يمتلك أكثر من 12 مليون مستخدم.

يتيح التطبيق للمستخدمين إجراء تحويلات مالية وإدارة حساباتهم بكل سهولة، لكن ماذا يحدث إذا قمت بتحويل الأموال بالخطأ؟ في هذا المقال، سنستعرض الخطوات التي يمكنك اتباعها لاسترجاع المبلغ المحول بالخطأ.

خدمات إنستاباى

يقدم تطبيق إنستاباى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات المستخدمين. يمكنك من خلالها معرفة أرصدة حساباتك المصرفية، تحويل الأموال، دفع الفواتير (مثل الكهرباء والمياه والغاز)، وإجراء التبرعات. كما تتيح لك الحصول على كشف حساب للمعاملات المالية الخاصة بك.

جدير بالذكر أنه ابتداءً من 1 أبريل 2025، تم تطبيق رسوم جديدة على التحويلات عبر إنستاباى. الحد الأقصى للرسوم هو 20 جنيهًا، مع توفير 10 عمليات استعلام عن الرصيد مجانًا شهريًا. بعد استهلاك هذه العمليات، يتم فرض رسوم بقيمة 50 قرشًا على كل عملية إضافية.

ويختلف الحد الأقصى للقيمة المسموح بها لكل معاملة، حيث يمكن تحويل مبلغ يصل إلى 70 ألف جنيه في المعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه كإجمالي للمعاملات اليومية، و400 ألف جنيه كإجمالي للمعاملات الشهرية.

وفيما يخص رسوم التحويل، فإن قيمة التحويلات عبر إنستاباى تحدد وفقًا لنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع وجود حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى قدره 20 جنيهًا. 

خطوات استرجاع الأموال المحولة بالخطأ

التواصل مع المستلم: أول خطوة يجب عليك اتخاذها إذا قمت بتحويل مبلغ لشخص عن طريق الخطأ هي محاولة التواصل معه وطلب استعادة الأموال. في كثير من الحالات، يكون المستلم متعاونًا ويقوم بإرجاع المبلغ.

الاتصال بخدمة عملاء إنستاباى: إذا لم تتمكن من استرجاع المبلغ من المستلم، يمكنك التواصل مع خدمة عملاء التطبيق عبر الرقم 15989. يجب عليك إبلاغهم برقم المعاملة المرجعي وتقديم شكوى لاسترجاع الأموال.

التواصل مع البنك: إذا لم تتمكن من استرداد المبلغ عبر تطبيق إنستاباى، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء للبنك الذي تتعامل معه والذي له علاقة بالخدمة المقدمة عبر إنستاباى.

تقديم شكوى للبنك المركزي: في حال عدم استرداد المبلغ، يجب عليك تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري. يمكنك أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تقديم بلاغ رسمي لجهات التحقيق.

وفي هذا السياق، سبق وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص رفض إعادة مبلغ حول له بالخطأ عن طريق أحد التطبيقات عبر الإنترنت.

جاء ذلك بعد بلاغ أحد الأشخاص، قام بإجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك بإستخدام تطبيق (الإنترنت البنكى) وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية.

