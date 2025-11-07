قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون

حسن رضوان

حدد قانون المسؤولية الطبية عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهامهم، حيث نصت المادة (24) على أن من أهان أحد العاملين في المجال الصحي بالإشارة أو القول أو التهديد يُعاقب بـالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي. كما يسعى إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج الأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.

ويرتكز القانون على مبادئ أساسية، منها:

حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال الطبي.

تشجيع الكفاءة الطبية ووضع معايير واضحة للممارسين لتعزيز جودة الخدمات.

تحقيق العدالة وإنصاف المرضى دون الإضرار بحقوق الأطباء.

تعزيز المسؤولية الأخلاقية واحترام كرامة المرضى.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية وحمايتهم من التعدي أو الملاحقة التعسفية، بما يشجعهم على أداء مهامهم بثقة وأمان.

ويعكس القانون رؤية شاملة لبناء نظام صحي مستدام يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.

