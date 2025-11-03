المستشفى سلمت طفلة حية لأسرتها على أنها ميتة.. تفاصيل إحالة 4 من الأطقم الطبية في أسيوط للمحاكمة

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هناك واقعة تمت في إحدى المستشفيات بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية بسبب تسليم مولودة لذويها على أنها ميتة وهى حية، مشيرا إلى أنه تم إحالة لـ 4 من طاقم طبى بإحدى المستشفيات



وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لم يتم تقديم الرعاية الطبية وفقا للبروتوكولات المعتمدة فيما يتعلق بالرعاية الطبية لحديثى الولادة خاصة فى الحالات الحرجة، ولكن تم التعامل مع الحالتين على أنهما حالة وفاة، وتم محاولة تدارك الخطأ بالتلاعب فى التقرير الطبى.

وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة عندما انتقلت للمعاينة تبين لها تدنى مستوى النظافة داخل المستشفى بما يتنافى مع المكان الذى يتم تجهيزه لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية وانتشار الحيوانات الضالة، وهو السبب الذى شمل قرار الإحالة.

وأشار إلى أنه عندما تم اكتشاف الخطأ حاولت إحدى المتهمات التى شملها أمر الإحالة أن تقوم بالتغيير فى التقرير الطبى وتثبت أن الوفاة حدثت بعد الولادة بفترة .