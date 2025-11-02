قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ورشة عمل للنيابة الإدارية حول الأُطر الحاكمة لتطبيق التعليمات الإدارية

إسلام دياب

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحقيقات الداخلية برئاسة المستشار جمال أبيب، اليوم الأحد فعاليات ورشة عمل حول "الأُطر الحاكمة لتطبيق التعليمات الإدارية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم ٧٠ / ٢٠٢٤"، وذلك بمشاركة ٣٠ من الإداريين من مختلف جهات العمل بالنيابة الإدارية.

ورشة عمل حول الأُطر الحاكمة لتطبيق التعليمات الإدارية

واستهلت الفعاليات بكلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد.

وأكد مدير المركز أن الهدف من هذه الورشة هو ترسيخ نصوص التعليمات الإدارية ومبادئ مدونة السلوك الوظيفي من خلال مجموعة من التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز قدرات أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار جمال أبيب مدير وحدة التحقيقات الداخلية، على تعاونه المثمر في تنسيق هذه  الورشة.

من جانبه أعرب المستشار جمال أبيب مدير وحدة التحقيقات الداخلية عن سعادته بالتعاون مع مركز التدريب القضائي، فى تنسيق هذه الورشة.

وأكد أن أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية يشكلون الجناح الثاني في المنظومة القضائية، وأن دعمهم وتطوير قدراتهم بصورة دائمة ومستمرة، يُعد ضرورة أساسية لضمان أداء مهامهم على الوجه الأكمل؛ بما يتوافق مع نصوص التعليمات الإدارية ويُسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز داخل النيابة الإدارية.

وتضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل ثلاث محاضرات رئيسية، تفضلت بإلقائها نخبة من المستشارات عضوات وحدة التحقيقات الداخلية، جاءت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"دليل التعليمات الإدارية" وتفضلت بإلقائها المستشارة إيمان عبد الكريم.
"مدونة السلوك الوظيفي"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة أماني زين.
"تطبيقات عملية"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة حنان طلعت .

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المتدربين شهادات المشاركة في ورشة العمل.

