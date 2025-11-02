تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية اللجان النوعية بأكتوبر لجلسة 24 ديسمبر

أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة اليم في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة بـ"مجموعات العمل النوعي"، لجلسة 24 ديسمبر.

محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، مجموعة من التهم، منها: تولي قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه لبعض المتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهم: تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وتهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة.