تأجيل محاكمة 292 متهما بـ"خلية داعش التجمع"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 1679 لسنة 2024، لجلسة 4 يناير لحضور المتهمين.

محاكمة 292 متهما بـ"خلية داعش التجمع"

قال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 11 سبتمبر 2022، المتهمون من الأول ومن الثامن والثلاثون وحدتي السابع والأربعون تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقاموا بتدريب وإعداد عناصر الخلية لارتكاب أعمال إرهابية.

يواجه بعض المتهمين بخلية داعش التجمع تهم تمويل الإرهاب

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتى السابع والثلاثون ومن الثامن والاربعون وحدتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين السادس والعشرون بعد المائتين تهم الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، ووجه للمتهمين الرابع والأربعون والخامس والأربعون تهم حيازة أسلحة نارية.