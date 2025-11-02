تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير

أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 1937 لسنة 2025، جنايات الدرب الأحمر، في القضية المعروفة بداعش الدرب الأحمر، لجلسة 4 يناير 2026؛ لحضور المتهمين.

محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش الدرب الأحمر"

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 6 مارس 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.