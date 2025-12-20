قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالتفاصيل والأرقام .. 1.6 مليار دولار استثمارات تخطط لها الحكومة غدًا

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

تعتزم وزارة المالية صباح غد الأحد، جذب استثمارات مالية بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه بما يساوي 1.6 مليار دولار، بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.

وفقا لما تخطط له وزارة المالية حيث ستحصل الحكومة على طلبات من المستثمرين و المؤسسات المالية خلال الإكتتاب في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة الحكومية المقومة بالجنيه.

تتضمن تلك الإكتتابات من أجلي 91 و 273 يوما من أذون الخزانة الحكومية؛ حيث جرى التنسيق مع البنك المركزي المصري على القيام بترتيبات تلك الطروحات خلال جلسة مزاد سيتم تنظيمه على مدار اليوم الأحد الموافق 21-12-2025.

حسبما كشف التقرير الذي اطلع صدي البلد على نسخة منه والذي يتضمن استهداف بيع أجل 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه بنفس قيمة ما تم طرح في نفس اليوم من الأسبوع الماضي.

كما سيتم بيع أجل خزانة من أذون 273 يوما بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عما جرى طرحه بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.

وتخطط وزارة المالية لطرح استثمارات مالية غير مباشرة من أذون وسندات خزانة على مدار الأسبوع الجاري تقدر بـ 204 مليار جنيه بما تساوي 4.3 مليار دولار

وسيتم طرح تلك الاستثمارات على مدار 3 أيام من الأسبوع الحالي أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع .

ومع طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، سيتبقي طرحين اثنين بقيمة تبلغ  129 مليار جنيه بما يعادل 2.714 مليار دولار، من المقرر طرحهما للاستثمار يومي الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري.

وزارة المالية اخبار مصر أجلي 91 و 273 يوما الفجوة التمويلية طلبات المستثمرين أدوات الدين المحلي أذون خزانة المؤسسات المالية البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

أرشيفية

استئناف تشغيل الحافلات بين دبي والشارقة وعجمان بعد تحسن الأحوال الجوية

الرئيس الباكستاني يصل بغداد في زيارة رسمية

الرئيس الباكستاني يصل بغداد في زيارة رسمية

وزير الخارجية ونظيره الروسي

انتهاء المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد