بالتفاصيل والأرقام .. 1.6 مليار دولار استثمارات تخطط لها الحكومة غدًا

تعتزم وزارة المالية صباح غد الأحد، جذب استثمارات مالية بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه بما يساوي 1.6 مليار دولار، بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.

وفقا لما تخطط له وزارة المالية حيث ستحصل الحكومة على طلبات من المستثمرين و المؤسسات المالية خلال الإكتتاب في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة الحكومية المقومة بالجنيه.

تتضمن تلك الإكتتابات من أجلي 91 و 273 يوما من أذون الخزانة الحكومية؛ حيث جرى التنسيق مع البنك المركزي المصري على القيام بترتيبات تلك الطروحات خلال جلسة مزاد سيتم تنظيمه على مدار اليوم الأحد الموافق 21-12-2025.

حسبما كشف التقرير الذي اطلع صدي البلد على نسخة منه والذي يتضمن استهداف بيع أجل 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه بنفس قيمة ما تم طرح في نفس اليوم من الأسبوع الماضي.

كما سيتم بيع أجل خزانة من أذون 273 يوما بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عما جرى طرحه بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.

وتخطط وزارة المالية لطرح استثمارات مالية غير مباشرة من أذون وسندات خزانة على مدار الأسبوع الجاري تقدر بـ 204 مليار جنيه بما تساوي 4.3 مليار دولار

وسيتم طرح تلك الاستثمارات على مدار 3 أيام من الأسبوع الحالي أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع .

ومع طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، سيتبقي طرحين اثنين بقيمة تبلغ 129 مليار جنيه بما يعادل 2.714 مليار دولار، من المقرر طرحهما للاستثمار يومي الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري.