احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

يحذّر خبراء الصحة من عادة يقوم بها الكثيرون يوميًا دون إدراك مخاطرها، وهي شرب الماء أثناء الوقوف.

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

وتشير تقارير صحية، إلى أن هذه الوضعية قد تؤثر على الجهاز الهضمي والعصبي، وتُخل بتوازن السوائل داخل الجسم، ما ينعكس سلبًا على صحة المفاصل والكلى والهضم.

وأوضح موقع “هيلث” في تقرير حديث، أن الجسم يستفيد من الماء بشكل أفضل عند شربه في وضعية الجلوس، بينما الشرب واقفًا قد يؤدي إلى تسارع دخول الماء للجسم بطريقة تضر بعدد من الأجهزة الحيوية، ومن أبرز أضرار شرب الماء واقفا:

ـ التهاب المفاصل وتراكم السوائل:

شرب الماء أثناء الوقوف قد يؤدي إلى تراكم المياه في المفاصل، ما يزيد خطر الالتهاب، ويؤثر على توازن السوائل في الجسم، ويسهّل تراكم السموم.

ـ عسر الهضم:

مروره السريع عبر قناة الطعام أثناء الوقوف يجعل الماء يصل مباشرة إلى أسفل المعدة دون معالجة كافية، ما يشدّ الأعصاب، ويؤدي إلى عسر الهضم وتكدّس السموم داخل الجهاز الهضمي.

ـ مشكلات الكلى:

يمر الماء في هذه الحالة بسرعة وبضغط شديد إلى أسفل المعدة والمثانة دون الترشيح الكافي، مما يضعف كفاءة الكلى، ويزيد من احتمالية حدوث التهابات في المسالك البولية. وقد لوحظ أن الكلى تعمل بكفاءة أكبر عند شرب الماء أثناء الجلوس.

ـ خطر على القلب والرئتين:

انتقال الماء بسرعة كبيرة في الجسم أثناء الشرب واقفًا قد يعيق مستوى الأكسجين، ويؤثر على تدفق العناصر الغذائية المهمة للكبد والجهاز الهضمي، ما يشكل خطراً على صحة القلب والرئتين.

كيف يعالج الجسم الماء؟

يتم امتصاص الماء الذي نشربه سواء في وضعية الجلوس أو الوقوف بنسبة توافر حيوي تصل إلى 100%، ويحدث الامتصاص بشكل أساسي في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

بعد الامتصاص، يتم توزيع الماء كالتالي:

ـ 66% في السائل داخل الخلايا

ـ 25.5% في السائل الخلالي

ـ 8.5% في حجم الدم

ثم تقوم الكلى بترشيح الماء وإعادة امتصاصه وتنظيمه بدقة عالية لتلبية احتياجات الجسم.

نصائح مهمة للحفاظ على الترطيب الصحيح

ـ ركّز على شرب كميات كافية من الماء يوميًا لدعم وظائف الجسم الحيوية.

ـ تجنّب الجفاف لأنه قد يؤدي إلى أضرار خطيرة لا يمكن عكسها إذا لم يُعالج سريعًا.

ـ احرص على توازن المعادن والسوائل في جسمك.

ـ زد من استهلاك الماء تدريجيًا خلال اليوم، ولا تنتظر الشعور بالعطش.