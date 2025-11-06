ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

أصبح دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي واحدًا من أبرز الاتجاهات الصحية حول العالم، فأن هذه التوليفة قد تحمل فوائد قوية للصحة بفضل خصائص الكركم المضادّة للالتهاب والأكسدة.

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

وكشف موقع هيلث لاين الطبي، عن تأثير إضافة الكركم إلى فنجان القهوة الصباحي للجسم، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تعزيز مضادات الأكسدة وتقليل الالتهاب:

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تُعرف بقدرتها القوية على مكافحة الالتهاب، وأظهرت دراسة أن مزيج القهوة مع الكركم والفلفل الحار يعزز النشاط المضاد للأكسدة مقارنة بكل مكون بمفرده.

ـ تقوية المناعة ودعم الهضم:

تشير مصادر صحية إلى أن الكركم قد يساعد الجسم على مواجهة مسببات الأمراض، كما يساهم خليطه مع القهوة في تحسين الهضم بفضل تأثيره على حركة الأمعاء.

ـ تحسين صحة القلب:

كشفت دراسات أولية أنّ الكركمين يمكن أن يُحسّن بعض عوامل الخطورة القلبية مثل ضغط الدم، كما أن توليفة القهوة مع الكركم والشاي الأخضر قد تُقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبط بمتلازمات القلب والأيض.

ـ المساعدة في إدارة الوزن:

بحسب تقارير أجنبية، قد يساهم مشروب القهوة بالكركم في رفع معدل الأيض وتقليل الالتهاب المرتبط بزيادة الوزن.

ملاحظات ضرورية يجب إتباعاها عند ٱضافة الكركم إلى القهوة

ويؤكد خبراء الصحة، أن امتصاص الكركمين ضعيف بطبيعته، ويحتاج إلى إضافات مثل الفلفل الأسود أو الدهون لتحسين فعاليته.

كما يُنصح أصحاب مشاكل الكبد أو الحصوات أو من يتناولون مميعات الدم باستشارة الطبيب قبل الاستهلاك المنتظم.