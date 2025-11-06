قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

آية التيجي

أصبح دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي واحدًا من أبرز الاتجاهات الصحية حول العالم، فأن هذه التوليفة قد تحمل فوائد قوية للصحة بفضل خصائص الكركم المضادّة للالتهاب والأكسدة.

وكشف موقع هيلث لاين الطبي، عن تأثير إضافة الكركم إلى فنجان القهوة الصباحي للجسم، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تعزيز مضادات الأكسدة وتقليل الالتهاب:
يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تُعرف بقدرتها القوية على مكافحة الالتهاب، وأظهرت دراسة أن مزيج القهوة مع الكركم والفلفل الحار يعزز النشاط المضاد للأكسدة مقارنة بكل مكون بمفرده.

ـ تقوية المناعة ودعم الهضم:
تشير مصادر صحية إلى أن الكركم قد يساعد الجسم على مواجهة مسببات الأمراض، كما يساهم خليطه مع القهوة في تحسين الهضم بفضل تأثيره على حركة الأمعاء.

ـ تحسين صحة القلب:
كشفت دراسات أولية أنّ الكركمين يمكن أن يُحسّن بعض عوامل الخطورة القلبية مثل ضغط الدم، كما أن توليفة القهوة مع الكركم والشاي الأخضر قد تُقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبط بمتلازمات القلب والأيض.

ـ المساعدة في إدارة الوزن:
بحسب تقارير أجنبية، قد يساهم مشروب القهوة بالكركم في رفع معدل الأيض وتقليل الالتهاب المرتبط بزيادة الوزن.

ملاحظات ضرورية يجب إتباعاها عند ٱضافة الكركم إلى القهوة

ويؤكد خبراء الصحة، أن امتصاص الكركمين ضعيف بطبيعته، ويحتاج إلى إضافات مثل الفلفل الأسود أو الدهون لتحسين فعاليته.

كما يُنصح أصحاب مشاكل الكبد أو الحصوات أو من يتناولون مميعات الدم باستشارة الطبيب قبل الاستهلاك المنتظم.

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

