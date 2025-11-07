قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
سر غضب توروب خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة وحالات الطوارئ وفقا للقانون
الخارجية تعلن انتهاء أزمة المعتمر بالحرم المكي.. والمواطن: شكرا على سرعة الاستجابة
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
فن وثقافة

محمود عبدالشكور ينعى أحمد عبدالله.. ويحكي كواليس الخضة من اللمبي

احمد عبدالله
احمد عبدالله
يمنى عبد الظاهر

نعى الناقد محمود عبدالشكور، رحيل صديقه السيناريست أحمد عبدالله والذي توفي أول أمس الأربعاء، وشيع جثمانه الخميس وسط عدد كبير من نجوم الفن من مسجد السراج في الدقى، وسط حالة من الحزن الشديد لرحيله المفاجئ.

وقال «عبد الشكور» عبر «فيسبوك» :«أول مرة شفت شخصية اللمبي في فيلم الناظر اللي كتبه أحمد عبدالله، اتخضّيت، سبب الخضة إني شفت شخصية زي دي تقريبا عند سمسار في السيدة زينب، وكانت شخصية شرسة للغاية، ولكنها مثيرة للشفقة، تقدر تقول عنه إنه كان»حطام إنسان«يبحث عن (لقمة عيش)».

وأضاف: «لذلك لم أتخيل أبدا أنها يمكن أن تصبح شخصية كاريكاتيرية ومضحكة تماما كما شاهدتها بكتابة أحمد عبدالله وأداء محمد سعد وإخراج شريف عرفة، عندما شاهدت فيلم (اللمبي) بعد ذلك لأول مرة في سينما أوديون، تأكدت لي موهبة أحمد عبدالله، فبين الضحك الصاخب، والأداء الحركي الهزلي والعنيف، منح السيناريو اللمبي مشاهد قليلة تظهر بؤسه وحيرته في كسب رزقه، ومأساته في رحلة جمع فلوس الفرح، وبعد الضحك مع اللمبي شعرت بشفقة وألم، وتعاطفت معه بلا حدود، وتذكرت من جديد لمبي السيدة زينب».

وتابع :«كانت في فيلم» اللمبي«طبقة رقيقة وشفيفة من شجن وغلب وفقر تغلف هذه المسخرة العارمة، لأن أحمد عبدالله كان ساخرا عظيما، ولكنه كان أيضا إنسانا يرى شخصياته من الداخل، ويدرك أن ضحكات الغلابة مجرد محاولات من ثقب إبرة لترويض الحياة».

واختتم :«لذلك كله لم أستغرب فيما بعد معالجاته الدرامية التراجيدية، فقد ظل دوما يرى المأساة في قلب الملهاة، وكان دوما يضحك مع الغلابة، ولكنه يدرك بعمق مدي شقائهم، والذي لا خلاص منه إلا بالموت، ألف رحمة ونور».

ومن المقرر أن يُقام عزاء الراحل أحمد عبدالله، غدا السبت بمسجد الشرطة.



 

