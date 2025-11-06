قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

يظل باقٍيا مؤثرًا بما أبدع وأمتع.. بيومي فؤاد ينعى أحمد عبدالله

احمد عبدالله
احمد عبدالله
يارا أمين

نعى الفنان بيومي فؤاد، المؤلف أحمد عبد الله، بعد وفاته أمس بشكل مفاجئ.

وكتب بيومي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “دائمًا هو حال كل فنان مع الدنيا! يغيب عنها جسدًا بموته، ويظل باقٍ مؤثرًا بما أبدع وأمتع، الكاتب والسيناريست أحمد عبد اللّٰه في ذمة الله، إنا اللّه وإنا إليه راجعون".

جنازة أحمد عبدالله 

وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها. 

