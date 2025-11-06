راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق

نعت الفنانة راندا البحيري، المؤلف أحمد عبد الله، بعد وفاته أمس بشكل مفاجئ، معبرة عن حزنها الكبير لفقده.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “توفي النهارده واحد من اهم مؤلفين السينما المصريه احمد عبد اللّٰه”.

وذكرت أهم أعماله: "عبود علي الحدود، الناظر، ٥٥ اسعاف، ابن عز، اللمبي، عسكر في المعسكر، ميدو مشاكل، فول الصين العظيم، غبي منه فيه، عيال حبيبه، يانا يا خالتي، كركر، ساعه و نص، الفرح، كباريه، الليله الكبيره، الحرامي و العبيط رمضان كريم، ارض النفاق

الحاره ومسرحية حكيم عيون".

وتابعت: "ليلحق ب صديقه ومخرجنا الجميل الأستاذ سامح عبد العزيز اللي طالما تمنيت العمل معهم

الحمدلله علي كل حال و البقاء و الدوام لله وحده عز وجل فقدت السينما المصريه اليوم واحد من اهم عواميدها علي الاطلاق".

جنازة أحمد عبدالله

وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها.