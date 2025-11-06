غادة إبراهيم تنعى أحمد عبدالله : صدمة للوسط الفني

نعت الفنانة غادة إبراهيم، المؤلف أحمد عبد الله، بعد وفاته أمس بشكل مفاجئ، معبرة عن حزنها الكبير على فقده.

وكتبت غادة إبراهيم عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "صدمة للوسط الفنى البقاء لله في وفاة الصديق والكاتب المحترم الخلوق احمد عبدالله

وتابعت: "شرفت بالعمل معه فيلم أسانسير خمس نجوم إخراج أشرف فايق ولمست حبه وعشقه للفن وتنوعه في الأفكار والعبارات الحوارية الجميلة الرنانة مثل جملة "احنا بنتشعبط في رحمة ربنا" في فيلم الفرح وغيرهم من الأعمال الجميلة المهمة".



واختتمت بالدعاء له: "اللّٰه يرحمك يا أحمد ويغفر لك ويحسن مثواك ويسكنك فسيح جناته عزائى لأسرته الكريمة ولكل محبيه ربنا يصبرنا".

جنازة أحمد عبدالله

وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها.