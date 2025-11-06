محمد هنيدي ينعى المؤلف أحمد عبدالله: هتوحشني يا صديق عمري

نعى الفنان محمد هنيدي، المؤلف أحمد عبد الله، بعد وفاته أمس بشكل مفاجئ، متأثرًا بوفاة صديق عمره.

وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صديق عمري أحمد عبدالله البقاء لله، هتوحشني ياصديقي وربنا يصبّرنا ويصبر أحبابك على فراقك".

جنازة أحمد عبدالله

وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها.