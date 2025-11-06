بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

أكد الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية استمرار مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية ، في تنفيذ فاعليات الحملة القومية الثالثة لعام 2025م للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت بجميع مراكز وقرى المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واضاف أنه تم تشكيل لجنه من أطباء إدارة الحسينية البيطرية والقيام بجولة ميدانية شاملة بسوق الحسينية للماشية، لمتابعة الحالة الصحية والظاهرية للحيوانات المعروضة والتأكد من تحصينها ضد الأمراض الوبائية المختلفة.

واشار الي أنه خلال الجولة تم نشر التوعية بين التجار والمربين بأهمية التحصين وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لحماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض المعدية، إلى جانب التوعية بأعراض الأمراض الوبائية وطرق انتقالها ومصادر العدوى، والتأكيد على الالتزام بوسائل الوقاية والسيطرة وتفعيل أنشطة الإنذار المبكر والتقصي الوبائي، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية ودعمًا للأمن الغذائي القومي.