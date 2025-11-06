إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 13 شخصا بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس بنها اتجاه غيته بمحافظة الشرقية.
تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
