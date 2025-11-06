محافظ الشرقية: فعاليات ألف بنت.. ألف حلم يستهدف تحقيق المساواة وتمكين الفتيات رياضيا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية كذلك دورها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة استمرار الإدارة العامة للرياضة بالمديرية في تنفيذ فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم" بمركز شباب أبو حماد ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم المرأة المصرية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الفتيات و إعداد جيل جديد من اللاعبات القادرات على تمثيل مصر في المحافل الرياضية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المشروع يستهدف تحقيق المساواة وتمكين الفتيات رياضيًا، من خلال توفير بيئة داعمة وبنية تحتية مناسبة والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية نحو تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية... لافتاً إلي أن التدريب يُنفذ تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في كرة القدم النسائية ، بالإضافة إلى توفير الأدوات والمستلزمات الرياضية اللازمة لضمان أفضل مستوى من الإعداد.