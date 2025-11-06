قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
محافظات

محافظ الشرقية: فعاليات ألف بنت.. ألف حلم يستهدف تحقيق المساواة وتمكين الفتيات رياضيا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية كذلك دورها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة استمرار الإدارة العامة للرياضة بالمديرية في تنفيذ فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم" بمركز شباب أبو حماد ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم المرأة المصرية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الفتيات و إعداد جيل جديد من اللاعبات القادرات على تمثيل مصر في المحافل الرياضية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المشروع يستهدف تحقيق المساواة وتمكين الفتيات رياضيًا، من خلال توفير بيئة داعمة وبنية تحتية مناسبة والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية نحو تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية... لافتاً إلي أن التدريب يُنفذ تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في كرة القدم النسائية ، بالإضافة إلى توفير الأدوات والمستلزمات الرياضية اللازمة لضمان أفضل مستوى من الإعداد.

الشرقية محافظ الشرقية الشباب والرياضة الأنشطة الرياضية والثقافية الصحة النفسية والجسدية

