تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة.

وأكد على استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمد يد العون لهم وخاصة في المناسبات والأعياد.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتقديم اللحوم للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذاً لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين جودة حياة المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية إلى تسليم مديرية اوقاف الشرقية 2 طن لحوم ضمن مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام" لتوزيعها علي الاسر المستحقة ليحيوا حياه كريمة ولتحقيق الإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

بينما أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن توزيع اللحوم على الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة يتم وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدي المديرية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية التابعة لها لافتاً إلى أنه يتم مراعاة البعد الإجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.