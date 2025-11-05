قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في إيل دوليران جنوب غرب فرنسا
الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر
الهلال الأحمر يدفع بحمولة 250 ألف سلة مساعدات إلى غزة
خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية
مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية
التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟
مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم
الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
السودان.. فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر
بالصور

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

وقال المحافظ إن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف القانون.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارة قامت بتنفيذ حملات مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بمركز المحافظة.

وقال وكيل الوزارة إن الحملات التى قادها محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بحوزته 200 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% مجهول المصدر بإجمالي 10 أطنان بدون فواتير، وتم التحفظ على الكمية.

كما تم ضبط مصنع حلويات بحوزته 2 أسطوانة بوتاجاز تجارية و12 عبوة بخور طارد للناموس مجهولة المصدر، وضبط سوبر ماركت بحوزته 30 كرتونة مواد غذائية و15 صفيحة منتجات ألبان بدون فواتير دالة على مصدرها.

كما ترأس المهندس حسين الربع، مدير إدارة تموين بلبيس، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع تمور وعجوة ومخازن تابعة له تعمل بدون ترخيص ومخالفة لاشتراطات الصحة العامة.

وتم التحفظ على 7.5 طن من البلح والعجوة ودبس البلح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل وبعد التصنيع، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحبة سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لمخابز بلدية لتصرف في شيكارتى دقيق ونقص وزن 15 جرامًا في الرغيف الواحد.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة استمرار الحملات اليومية والتأكد من الالتزام بالقوانين التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

