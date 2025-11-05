حبس اب متهم بضرب ابنته حتى الموت بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حبس "عبد الهادى م" تاجر مواشى والمتهم بالتخلص من ابنته التي تبلغ من العمر حوالي ١١ من عمرها بعد قيامة بضربها وتعذيبها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق شهدت جريمة إنسانية بشعة كان بطلها أب بعدما أقدم على ضرب طفلته الصغيرة "جيهان"، البالغة من العمر 12 سنة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتم ضبط الاب المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بوصول طفلة في حالة حرجة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور دخولها المستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفلة كانت تقيم مع والدتها منذ خمس سنوات بعد انفصال والديها، إلا أن والدها طالب مؤخرا بعودتها إلى حضانته بدعوى "الصلح ولمّ الشمل"، وهو ما تم بالفعل قبل نحو شهرين فقط، لكن الأمر سرعان ما تحول إلى مأساة إنسانية بعد أن بدأ الأب في ضرب الطفلة والتعدي عليها بشكل متكرر.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وضبط الأب وتحرير محضر بالواقعة