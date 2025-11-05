قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، زيارة التفقدية لمدينة القنايات بمتابعة إجراءات العمل داخل المركز التكنولوجي للمدينة ، والذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد في حضور أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات.

وتعرف المحافظ ، من رئيس مدينة القنايات على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتمت الإشارة إلي أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح علي القانون رقم 187 لسنة 2023 بلغ (2069) طلب، وتم إصدار(923) نموذج 7 و(616) نموذج  8 و (228) نموذج 8 معدل مشيراً إلي أنه خلال الفترة الماضية تم إنهاء عدد كبير من طلبات رخص المحال ، و تراخيص الإعلانات ليشدد المحافظ على ضرورة إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

كما حرص المحافظ، علي لقاء عدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وفي نهاية الزيارة شدد المحافظ ، علي مدير المركز والعاملين بسرعة إنهاء مصالح المواطنين وخاصة كبار السن وذوي القدرات والهمم والتعامل مع الجمهور بشكل مميز , مؤكدا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألوا جهدا في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.

