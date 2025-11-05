قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره القيرغيزي.. فيديو
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
محافظ الشرقية يستجيب لسيدة طلبت إجراء جراحة عاجلة لطفلها

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال القافلة الطبية الإستثنائية والتي نظمتها مديرية الشئون الصحية أمام مجلس مدينة القنايات لتقديم مختلف الخدمات الصحية وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وذلك في حضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة ، وأحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات ، والدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية ، والدكتورة غاده عمادة مديرة إدارة الثقافة الصحية ، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية ، والدكتور عمرو محمد حاتم مدير إدارة القنايات الصحية.

أكد المحافظ دعمه الكامل لجهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية التي تُقدَّم للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيدًا بجهود المشاركين في القافلة من الأطباء وفرق التمريض والعاملين مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق الإستفادة الكاملة من تنظيم القافلة الطبية.

حرص المحافظ على تفقد عيادات القافلة الطبية والتي شملت تخصصات متنوعة منها (الباطنة – الأطفال – النساء والولادة – تنظيم الأسرة ) بجانب عمل رسم القلب والكشف بالموجات الصوتية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية والتثقيف الصحي .

واطمأن على سير العمل بها، وتابع إجرءات صرف العلاج للمواطنين من الصيدلية بالمجان معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين للإستفادة من الخدمات الطبية المجانية.

إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا رئيس مدينة القنايات بتلبيها فوراً في حدود الإمكانات المتاحة وسط إشادة من الأهالي بجهود الدولة في توفير الخدمات الطبية المجانية وتيسير الحصول عليها بالمدن والقرى.

وفي لفته انسانية واستجابة من محافظ الشرقية لطلب سيدة قد طالبت بإجراء جراحة عاجلة لطفلها باحد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوقيع الكشف الطبي علي الطفل وتقييم حالته الصحية ونقلة لمستشفى القنايات المركزي لإجراء الجراحة اللازمة مع متابعة حالته الصحية لحين تماثله للشفاء.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن هذه القافلة تأتي ضمن ٦ قوافل إستثنائية نظمتها المديرية على مدار الإسبوع الجاري بمراكز ومدن الزقازيق وههيا وأبو كبير والقنايات لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان حيث تستهدف تقديم خدماتها لما يقرب من ٢٥٠٠ مواطن يوميا في مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي بميدان القومية بالزقازيق قدمت الخدمه لعدد 438 مواطن وفي أبو كبير تم تقديم الخدمة لعدد 1009 مواطن ، وخلال القافلة الطبية التي تم تنظيمها أمام نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق تم تقديم الخدمه لعدد 584 مواطن بجانب تقديم الخدمة لعدد   807 مواطن بمدينة ههيا ، وتم اليوم تقديم الخدمة الصحية بالقافلة الطبية أمام مجلس مدينة القنايات لما يقارب من 400 مواطن حتي الان ويتم صرف العلاج بالمجان للمستفيدين ، لافتاً إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج  إلي إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

