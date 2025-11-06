قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
محافظات

استخراج 2311 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور فريق عمل مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام لإستخراج (2311) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، و رصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية ،بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائى للحفاظ على ممتلكات الدولة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام أن المركز قام خلال شهر أكتوبر الماضي شملت إعداد وتسليم (2311) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني وإعطاء (178) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر والإنتهاء من (14) طلب استبيان ضرائب.

وأضافت مديرة مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز يقوم أيضاً بتأمين أعمال المشروعات الخدمية التى تخدم الأفراد والجهات وعمل قيود الإرتفاع ورفع مشروعات حياة كريمة بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) وذلك لإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

الشرقية محافظ الشرقية مركز معلومات شبكات المرافق الحيز العمراني

