دون إصابات| السيطرة على حريق نشب في جزء من بنزينة بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب في جزء من بنزينة بطريق العزازي القرين دائرة محافظة الشرقية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وجار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق في بنزينة بطريق العزازي القرين دائرة محافظة الشرقية وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي انتقلت الي مكان الحريق.

