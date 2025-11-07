4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية

أصدر قاض فيدرالي بولاية رود آيلاند حكما يُلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير التمويل الكامل لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلي "سناب" خلال شهر نوفمبر الجاري.



وجاء قرار القاضي جون ماكونيل جونيور، بالمحكمة الجزئية الأمريكية، استجابةً لدعوى أقامتها مدن ومنظمات غير ربحية اعترضت على خطة الإدارة التي كانت تقتصر على تغطية 65% فقط من المخصصات القصوى للمستفيدين.



وأوضحت الحكومة أنها ستعتمد على نحو 4.65 مليار دولار من التمويل الطارئ لتغطية البرنامج، غير أن القاضي انتقد هذا التوجه، مؤكدًا أن الإدارة "لم تُقدّر التداعيات العملية لتمويل البرنامج جزئيًا فقط"، في إشارة إلى التأخير المحتمل في صرف المساعدات والمعاناة التي قد تلحق بالمستفيدين.



وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تتمكن من صرف مزايا "سناب" لشهر نوفمبر بسبب الإغلاق الفيدرالي، قبل أن تصدر أحكام قضائية ألزمتها بتوفير جزء من المزايا عبر صندوق الطوارئ.



ويطالب المدعون بتمويل البرنامج بالكامل لتفادي الإضرار بملايين الأسر الأمريكية التي تعتمد على هذه المساعدات في تلبية احتياجاتها الأساسية.