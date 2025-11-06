رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

أصبح استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من أكثر الخدمات الحكومية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مصر، بعد أن أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم الإلكتروني عبر الإنترنت لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام في مكاتب الأحوال المدنية.

وتعد هذه الخدمة نقلة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمواطن إنهاء الطلب من منزله في دقائق معدودة دون الحاجة إلى زيارة السجل المدني.



خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم على بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت بسهولة من خلال موقعها الرسمي أو بوابة الحكومة المصرية، باتباع الخطوات التالية:



الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://moi.gov.eg/

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب بإدخال بياناتك الأساسية مثل الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول مباشرة باستخدام بياناتك السابقة.

اختيار الخدمة المطلوبة

من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر "قطاع الأحوال المدنية" ثم اضغط على خيار "بطاقة رقم قومي".

ملء البيانات الشخصية

أدخل البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل:

الاسم رباعي

الرقم القومي السابق (إن وجد)

العنوان الحالي بالتفصيل

جهة العمل أو المهنة

الحالة الاجتماعية

تحديد عنوان استلام البطاقة

يمكنك تحديد عنوان استلام البطاقة سواء في المنزل أو مقر العمل حسب رغبتك.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة

الدفع متاح إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية أو من خلال خدمة الدفع عند الاستلام من مندوب البريد.

تأكيد الطلب

بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على زر "تأكيد الطلب" ليتم إرساله رسميًا إلى مصلحة الأحوال المدنية.

المستندات المطلوبة في حالة الاستلام الشخصي

إذا اخترت استلام البطاقة بنفسك من السجل المدني، يجب تجهيز المستندات التالية:

استمارة بطاقة الرقم القومي (عادية أو مستعجلة حسب نوع الطلب).

بطاقة الهوية القديمة أو جواز السفر لإثبات الشخصية.

إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء، مياه، أو عقد إيجار موثق.

إثبات المهنة أو الحالة الاجتماعية مثل شهادة من جهة العمل أو وثيقة الزواج.

شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.



أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

حددت وزارة الداخلية أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي حسب نوع الخدمة المطلوبة ومدة تسليم البطاقة، وجاءت على النحو التالي:

الاستمارة العادية: 50 جنيهًا، ويتم تسليم البطاقة خلال 15 يوم عمل.

الاستمارة المستعجلة: 175 جنيهًا، وتسلم البطاقة خلال 3 أيام فقط.

خدمة الأحوال إكسبريس: رسومها أعلى قليلًا وتُقدَّم في حالات الطوارئ أو الاحتياجات العاجلة.



- VIP إكسبريس: 515 جنيهاً، تسليم خلال 30 دقيقة.

- فورية: 800 جنيه، تسليم فوري من السيارة النموذجية.

- خاصة: 175 جنيهاً، تسليم خلال 24 ساعة.

- عاجلة: 125 جنيهاً، تسليم خلال 3 أيام.

- عادية: 50 جنيهاً، تسليم خلال 15 يوماً



مميزات استخراج البطاقة أونلاين

تجنب الزحام في مقار الأحوال المدنية.

توفير الوقت والجهد والانتظار في الطوابير.

إمكانية الدفع الإلكتروني الآمن.

استلام البطاقة في المنزل أو في أقرب فرع بريدي.

دقة البيانات المسجلة عبر النظام الإلكتروني.

نصائح مهمة قبل التقديم

تأكد من إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح لتفادي تأخير الطلب.

يجب أن يكون رقم الهاتف المسجل فعّالًا لتلقي إشعارات التتبع أو التأكيد.

احتفظ برقم الطلب بعد الإرسال لمتابعة حالة البطاقة إلكترونيًا.

في حال وجود أي خطأ بالبيانات، يمكن تقديم طلب تعديل جديد من خلال الموقع نفسه.

خطوات متابعة حالة الطلب

بعد تقديم الطلب، يمكن للمواطنين متابعة حالة استخراج بطاقة الرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

الدخول إلى قسم "طلبات الأحوال المدنية".

الضغط على "تتبع الطلب" لمعرفة موقف البطاقة سواء في مرحلة المراجعة أو الطباعة أو الشحن.

استلام إشعار عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية عند تسليم البطاقة لمندوب البريد.

يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي الشامل، والتي تهدف إلى تقديم جميع خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا، بما في ذلك استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والقيد العائلي، تيسيرًا على المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.