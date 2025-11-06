قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في فيديو ضرب مدرس لطلبة بفناء مدرسة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق
رئيس جامعة الأزهر ووزير التعليم الإندونيسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي
سميرة أحمد: أمي دعتلي زمان وقالتلي هتبقي نجمة .. ومشواري الفني أحلى حاجة حصلت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة
عبد العزيز جمال

أصبح استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من أكثر الخدمات الحكومية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مصر، بعد أن أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم الإلكتروني عبر الإنترنت لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام في مكاتب الأحوال المدنية. 

وتعد هذه الخدمة نقلة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمواطن إنهاء الطلب من منزله في دقائق معدودة دون الحاجة إلى زيارة السجل المدني.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم على بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت بسهولة من خلال موقعها الرسمي أو بوابة الحكومة المصرية، باتباع الخطوات التالية:

استخراج بطاقة الرقم القومي

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://moi.gov.eg/ 
  • إنشاء حساب أو تسجيل الدخول
  • إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب بإدخال بياناتك الأساسية مثل الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.
  • إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول مباشرة باستخدام بياناتك السابقة.
  • اختيار الخدمة المطلوبة
  • من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر "قطاع الأحوال المدنية" ثم اضغط على خيار "بطاقة رقم قومي".
  • ملء البيانات الشخصية
  • أدخل البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل:
  • الاسم رباعي
  • الرقم القومي السابق (إن وجد)
  • العنوان الحالي بالتفصيل
  • جهة العمل أو المهنة
  • الحالة الاجتماعية
  • تحديد عنوان استلام البطاقة
  • يمكنك تحديد عنوان استلام البطاقة سواء في المنزل أو مقر العمل حسب رغبتك.
  • اختيار وسيلة الدفع المناسبة
  • الدفع متاح إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية أو من خلال خدمة الدفع عند الاستلام من مندوب البريد.
  • تأكيد الطلب
  • بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على زر "تأكيد الطلب" ليتم إرساله رسميًا إلى مصلحة الأحوال المدنية.

المستندات المطلوبة في حالة الاستلام الشخصي

إذا اخترت استلام البطاقة بنفسك من السجل المدني، يجب تجهيز المستندات التالية:

استمارة بطاقة الرقم القومي (عادية أو مستعجلة حسب نوع الطلب).

بطاقة الهوية القديمة أو جواز السفر لإثبات الشخصية.

إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء، مياه، أو عقد إيجار موثق.

إثبات المهنة أو الحالة الاجتماعية مثل شهادة من جهة العمل أو وثيقة الزواج.

شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

بطاقة الرقم القومي

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

حددت وزارة الداخلية أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي حسب نوع الخدمة المطلوبة ومدة تسليم البطاقة، وجاءت على النحو التالي:

الاستمارة العادية: 50 جنيهًا، ويتم تسليم البطاقة خلال 15 يوم عمل.

الاستمارة المستعجلة: 175 جنيهًا، وتسلم البطاقة خلال 3 أيام فقط.

خدمة الأحوال إكسبريس: رسومها أعلى قليلًا وتُقدَّم في حالات الطوارئ أو الاحتياجات العاجلة.

- VIP إكسبريس: 515 جنيهاً، تسليم خلال 30 دقيقة.
- فورية: 800 جنيه، تسليم فوري من السيارة النموذجية.
- خاصة: 175 جنيهاً، تسليم خلال 24 ساعة.
- عاجلة: 125 جنيهاً، تسليم خلال 3 أيام.
- عادية: 50 جنيهاً، تسليم خلال 15 يوماً
 

مميزات استخراج البطاقة أونلاين

  • تجنب الزحام في مقار الأحوال المدنية.
  • توفير الوقت والجهد والانتظار في الطوابير.
  • إمكانية الدفع الإلكتروني الآمن.
  • استلام البطاقة في المنزل أو في أقرب فرع بريدي.
  • دقة البيانات المسجلة عبر النظام الإلكتروني.

نصائح مهمة قبل التقديم

  • تأكد من إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح لتفادي تأخير الطلب.
  • يجب أن يكون رقم الهاتف المسجل فعّالًا لتلقي إشعارات التتبع أو التأكيد.
  • احتفظ برقم الطلب بعد الإرسال لمتابعة حالة البطاقة إلكترونيًا.
  • في حال وجود أي خطأ بالبيانات، يمكن تقديم طلب تعديل جديد من خلال الموقع نفسه.

خطوات متابعة حالة الطلب

بعد تقديم الطلب، يمكن للمواطنين متابعة حالة استخراج بطاقة الرقم القومي  باتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
  • الدخول إلى قسم "طلبات الأحوال المدنية".
  • الضغط على "تتبع الطلب" لمعرفة موقف البطاقة سواء في مرحلة المراجعة أو الطباعة أو الشحن.
  • استلام إشعار عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية عند تسليم البطاقة لمندوب البريد.

يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي الشامل، والتي تهدف إلى تقديم جميع خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا، بما في ذلك استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والقيد العائلي، تيسيرًا على المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين استخراج بطاقة الرقم القومي أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

بكرهكم أوي | منشور صادم لابنة كريم محمود عبد العزيز يخص روبي ودينا الشربيني

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
منذر رياحنة
منذر رياحنة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد