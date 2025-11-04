رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة .. تزايدت عمليات البحث مؤخرًا حول معاش تكافل وكرامة 2025، بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة، بالرقم القومي فقط.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أهمية برنامج تكافل وكرامة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة في مختلف المحافظات، من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية تخفف من أعباء المعيشة.

برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية، إذ يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025

وفّرت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا رسميًا مخصصًا لـ الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025 إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن.

ويمكن الدخول على الرابط الرسمي الذي أتاحته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني من خلال الضغط على رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

يتيح الموقع لجميع المواطنين معرفة موقفهم من القبول أو الرفض في البرنامج، بالإضافة إلى معرفة نوع البطاقة وقيمتها الشهرية وأسباب الإيقاف إن وُجدت.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

يمكن للمواطنين إجراء الاستعلام بكل سهولة عبر اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط المخصص لذلك.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المحددة.

الضغط على كلمة استعلام.

بعدها تظهر النتيجة للمواطن متضمنة البيانات الآتية:

المحافظة، والإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها المستفيد.

الرقم القومي، واسم المواطن، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.

نوع البطاقة للمواطن سواء كانت تكافل أو كرامة.

حالة البطاقة سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة.

في حالة التجميد أو الإيقاف، يذكر النظام الإلكتروني السبب.

في حالة البطاقة السارية، يتم توضيح المبلغ المستحق شهريًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يُصرف معاش تكافل وكرامة من خلال عدة وسائل إلكترونية ومنافذ خدمية لتسهيل عملية الصرف على المواطنين، وتشمل ما يأتي:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

منافذ فوري وكروت ميزة.

فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وتتيح هذه الوسائل للمنتفعين صرف مستحقاتهم بسهولة وفي أي وقت دون عناء أو ازدحام في المكاتب الحكومية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025، وهي كالآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 سنة.

ألا يكون رب الأسرة أو الزوجة من الموظفين أو العاملين بأجر ثابت.

أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من أصحاب الأمراض المزمنة.

أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات فأكثر، ومقيدون بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

ألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية أو سيارات أو عقارات.

ألا يعمل بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.

تهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين من الفئات الأشد احتياجًا فقط.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال البرنامج عدداً من الفئات المجتمعية التي تعاني من ضعف الدخل أو انعدامه، وتشمل ما يأتي:

الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

كبار السن غير القادرين على العمل أو الذين لا يمتلكون معاشًا ثابتًا.

الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقون للدعم الشهري.

المرأة المعيلة، والأرامل، والمطلقات.

الأيتام غير المكفولين الذين لا يحصلون على دعم من مؤسسات أخرى.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطوير البرنامج بصفة دورية لضمان استمرارية وصول الدعم إلى المستحقين، مع تحديث قاعدة البيانات للتأكد من دقة المعلومات المقدمة من المستفيدين.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

يمثل برنامج تكافل وكرامة أحد الأعمدة الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي في مصر، إذ يسهم في تحقيق التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

كما يدعم البرنامج استراتيجية الدولة الهادفة إلى الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تمكين المرأة وتوفير فرص تعليم أفضل للأطفال وتقديم رعاية صحية للفئات الهشة.