موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025..ونائب: القانون يضمن استمرار صرفه

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط المخصص لهذا الغرض.

ويُعد هذا الرابط وسيلة سهلة ومباشرة تُمكّن المستفيدين من التعرف على قيمة الدعم المستحق وتاريخ الصرف ومتابعة حالة الطلب، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المواطنين.



طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات الواجب اتباعها من قبل المستفيدين للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك على النحو الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الرسمي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة من قائمة الخدمات المتاحة.

إدخال الاسم رباعي للمستحق بطريقة صحيحة.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه وهو نوفمبر 2025.

كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق المسجل في قاعدة بيانات الوزارة.

الضغط على زر “استعلام”.

تظهر بعد ذلك كافة البيانات الخاصة بالمستفيد وقيمة الدعم المخصص له.

تؤكد الوزارة أن اتباع هذه الخطوات بدقة يضمن للمواطنين الحصول على المعلومات الصحيحة في أسرع وقت، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التضامن الاجتماعي أو الانتظار في طوابير الصرف.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين فقط. وتتمثل أبرز هذه الشروط في الآتية:

حضور الأم ثلاث جلسات توعية صحية سنويًا على الأقل.

حصول الأطفال على جميع التطعيمات الأساسية المقررة من وزارة الصحة.

عدم امتلاك الأسرة أصولًا أو عقارات أو سيارات حديثة.

تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة يثبت أحقية الفرد في الدعم.

انتظام الأطفال في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

وتؤكد الوزارة أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وتحفيز الأسر على الالتزام بالضوابط الصحية والتعليمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية البشرية.

ومن جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.