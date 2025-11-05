بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025 .. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفعيل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025، لتسهيل وصول المواطنين إلى نتائج طلباتهم دون الحاجة إلى التوجه لأي مقر إداري.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات للمواطنين، ضمن رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني وضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل الفرز.

وتشهد الخدمة الجديدة إقبالًا كبيرًا من المتقدمين لمعرفة موقفهم من الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، خاصة مع اقتراب الإعلان النهائي عن أسماء المستحقين في المرحلة السابعة من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

يمكن لجميع المواطنين المتقدمين في المشروع الاستعلام بسهولة من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الإعلان».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر «عرض النتيجة».

وبمجرد تنفيذ الخطوات السابقة، تظهر للمستخدم مباشرة حالة الطلب، سواء كان قبولًا مبدئيًا، أو حاجة لاستكمال المستندات، أو رفض الطلب في حال عدم تطابق الشروط.

وأكد الصندوق أن المنصة الإلكترونية محدثة بصفة دورية لعرض النتائج فور مراجعتها، ما يتيح للمواطنين متابعة الطلب في أي وقت ومن أي مكان دون عناء.

آلية فرز طلبات سكن لكل المصريين 7

تتم عملية فرز الطلبات الخاصة بمبادرة سكن لكل المصريين 7 بشكل إلكتروني كامل، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتحقق من البيانات الشخصية والمالية لكل متقدم.

وتشمل المعايير التي يعتمد عليها النظام ما يأتي:

مستوى الدخل الشهري للأسرة.

الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

التأكد من أن المتقدم لا يمتلك وحدة سكنية مدعومة مسبقًا من الدولة.

مراجعة بيانات التمويل العقاري للتأكد من استيفاء الشروط التمويلية.

ويهدف هذا النظام الإلكتروني إلى ضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات ومنع أي تدخل بشري أو أخطاء أثناء عملية الفرز، بما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.

خدمة التظلم الإلكتروني للمتقدمين غير المقبولين

أوضح الصندوق أنه أتاح أيضًا خدمة التظلم الإلكتروني للمتقدمين الذين لم تُقبل طلباتهم في المرحلة الأولى، حيث يمكنهم تقديم التظلم عبر المنصة نفسها دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى المكاتب الإدارية.

ويقوم الصندوق بدراسة كل تظلم على حدة بدقة للتحقق من صحة البيانات المقدمة، ثم إعادة تقييم الطلب بناءً على المستندات الداعمة التي يرفعها المواطن على الموقع.

وفي حال ثبوت أحقية المتقدم، يتم نقله إلى قائمة المقبولين مبدئيًا لاستكمال باقي الخطوات.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سياسة الدولة في إتاحة فرص متساوية للجميع وتقليل أي عراقيل تواجه المواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.

خطوات متابعة القبول النهائي واستلام الوحدة السكنية

بعد إعلان القوائم النهائية للمستحقين، تبدأ المرحلة التالية من الإجراءات، وتشمل:

استكمال الإجراءات البنكية الخاصة بتمويل الوحدة.

دفع الدفعات المستحقة وفقًا لشروط الصندوق.

تحديد موعد استلام الوحدة السكنية بعد استكمال المستندات.

تسجيل الوحدة رسميًا باسم المستفيد.

ويُشرف الصندوق على جميع مراحل التسليم لضمان تسليم الوحدات مطابقة للمواصفات القياسية المعلنة مسبقًا، سواء في المساحة أو التشطيب أو الخدمات العامة داخل المشروع السكني.

حرص الدولة على العدالة والشفافية في التوزيع

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المنظومة الجديدة للاستعلام الإلكتروني تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الدعم، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر محدودة الدخل.

وأوضحت أن الدولة مستمرة في التوسع بالمشروعات السكنية الجديدة في مختلف المحافظات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، التي تعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي في المنطقة العربية.

كما شددت على أن الصندوق يعتمد في عملية الاختيار على المعايير الرسمية للدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، ما يضمن تخصيص الوحدات للفئات الأكثر احتياجًا بشكل عادل وشفاف.

مزايا المشروع للمستفيدين

يوفر مشروع سكن لكل المصريين 2025 العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها:

دعم مالي مباشر من الدولة يتراوح بين 5 و40 ألف جنيه بحسب الدخل.

تسهيلات في السداد تمتد حتى 30 عامًا بفائدة مدعومة.

وحدات سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

انتشار المشروعات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة لتقليل التكدس السكاني.

ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في تملك المسكن المناسب.

الموقع الرسمي وخدمة الدعم الفني

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام أو تقديم التظلم الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط:

https://www.shmff.gov.eg

كما أتاح الصندوق خطًا ساخنًا لخدمة العملاء عبر الرقم 1188 أو 5777 لتقديم المساعدة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بآلية الاستعلام والتظلم ومواعيد التسليم.

وأكد الصندوق أن التواصل يتم فقط من خلال القنوات الرسمية، محذرًا من التعامل مع أي صفحات أو روابط مزيفة قد تستغل المواطنين أو تطلب بيانات شخصية.

ويُعد مشروع سكن لكل المصريين 2025 خطوة استراتيجية لتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، مستفيدًا من نظم التحول الرقمي التي أتاحت خدمات الاستعلام والتظلم إلكترونيًا دون عناء.

ويُظهر اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة المعلومات بشفافية التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

ومع استمرار عمليات الفرز وإعلان القوائم النهائية، يترقب آلاف المتقدمين معرفة نتائجهم خلال الأيام المقبلة عبر الاستعلام بالرقم القومي على موقع الصندوق الرسمي.