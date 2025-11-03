قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تسليم عقود وحدات "سكن لكل المصريين" بالإعلان الرابع عشر بحدائق أكتوبر

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بالإعلان الرابع عشر "سكن لكل المصريين ١"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور  مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير الوحدات المدعومة، وذلك سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.

وقدَّم وزير الإسكان التهنئة لمستلمي الوحدات، مشيرًا إلى أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية لدفع الأعمال بالوحدات المخصصة للمواطنين، لنصل اليوم لتسليم عقود تلك الوحدات للحاجزين، وسيتم تسليم باقي الوحدات للحاجزين تباعًا.

وأوضح الوزير أننا نعمل على تطوير هذا المشروع القومي الضخم الذي يتضمن أكثر من مليون وحدة سكنية ونقدم من خلاله مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن كافة الخدمات المختلفة سواء صحية أوتعليمية أو اجتماعية وغيرها، مشيرًا إلى أن اليوم نرى حجم المشروع في مدينة حدائق أكتوبر في تزايد بجانب مشروعاتنا المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى المدن الجديدة، تلبية لاحتياجات كافة فئات الشعب المصري، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة اتاحة مواقع جديدة في المدن التي تحظى بإقبال لتوفير الاحتياجات لكافة المواطنين.

وبدورها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات محدودي الدخل 1.038620 وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 764 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 238 ألف وحدة، وجارٍ طرح تنفيذ 36.5 ألف وحدة، بينما تشمل وحدات متوسطي الدخل 32 ألف وحدة سكنية منها 22 ألف وحدة تم تخصيصها للمواطنين.

 وقالت إن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية بالإسكان الأخضر لتصبح أكثر استدامة وشمولاً، بإجمالي 59.550 وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، مستعرضة موقف المستفيدين من المبادرة الرئاسية ( سكن لكل المصريين)، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 671 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل عقاري 101 مليار جنيه من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، بجانب 10.3 مليار جنيه دعم نقدي، موضحة موقف الإعلان الأخير (سكن لكل المصريين 7)، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين بمختلف كراسات الشروط بالإعلان 170 ألف متقدم، و113 ألف عدد الوحدات المطروحة بكافة الكراسات بالإعلان.

ومن جانبه، قدم المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، التهنئة للمواطنين الذين تم تسليمهم العقود اليوم مشيرًا إلى مدينة حدائق أكتوبر تُعد مدينة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي غرب محافظة الجيزة بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يجعلها من أهم مناطق التوسع العمراني المتكامل في غرب القاهرة، وتضم المدينة عددًا من المناطق الحيوية والمتكاملة، تشمل: الإسكان الاجتماعي والمتوسط - مناطق خدمات ومراكز تجارية - مناطق سياحية وترفيهية الوحدات منخفضي الدخل ١٤٦٦٦٤ وحدة و٥٢٥٦ لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

 وخلال الفعالية، تفقد المهندس شريف الشربيني، والحضور، نموذجا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات للوحدات السكنية.

الإسكان العمرانية الوحدات السكنية وحدة المشروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

بالصور

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويشيع جثمان رئيس مركز ومدينة ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد