قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
سر غضب توروب خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة وحالات الطوارئ وفقا للقانون
الخارجية تعلن انتهاء أزمة المعتمر بالحرم المكي.. والمواطن: شكرا على سرعة الاستجابة
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب في نهاية العقد الثالث من عمره لارتكابه واقعة إنهاء حياه شقيقه ، إثر خلافات حادة نشبت بينهما بسبب الميراث، عقي اعتراضه على تقسيم أملاك والده على حياته ،حيث سدد له طعنة نافذة في الرأس مستخدمًا «مطواة» مما اودي بحياته بقرية صناديد بمركز طنطا .

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل قرية صناديد بدائرة المركز ، ووجود جثة لشاب أمام أحد المنازل.

كما أوصي مدير المباحث الجنائية بالغربية اللواء محمد عاصم  بانتقال  قوة من مباحث مركز طنطا تحت إشراف المقدم محمد عميره بقيادة الرائد محمد العسال رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية، حيث تبين من الفحص أن الأب كان قد شرع في  بتوزيع الميراث على حياته، ومنح الابن الأكبر قيراطًا من الأرض، بينما سجل منزل العائلة باسم الابن الأصغر ووالدته، الأمر الذي أثار غضب المتهم فور عودته من ليبيا، حيث كان يعمل بالخارج.

تحرك عاجل 

أفادت  التحريات الأمنية أن المتهم ظلّ يعاتب والده ويضغط عليه لتغيير القسمة، ومع فشله في ذلك، قرر التخلص من شقيقه، وظل يترصده حتى فوجئ به أثناء عودته للمنزل بصحبة زوجة والده، وانهال عليه بطعنة في الرأس باستخدام مطواة، مما أدى إلى سقوطه جثة هامدة في الحال، ثم حاول الاعتداء على زوجة والده، إلا أن الأهالي تدخلوا وتمكنوا من إنقاذها وضبط المتهم قبل فراره.

متابعة الحادث 

كما تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وبمواجهة المتهم، اعترف تفصيلًا بارتكاب الجريمة كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات شاب ينهي حياة شقيقه طنطا خلافات ميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد