لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب في نهاية العقد الثالث من عمره لارتكابه واقعة إنهاء حياه شقيقه ، إثر خلافات حادة نشبت بينهما بسبب الميراث، عقي اعتراضه على تقسيم أملاك والده على حياته ،حيث سدد له طعنة نافذة في الرأس مستخدمًا «مطواة» مما اودي بحياته بقرية صناديد بمركز طنطا .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل قرية صناديد بدائرة المركز ، ووجود جثة لشاب أمام أحد المنازل.

كما أوصي مدير المباحث الجنائية بالغربية اللواء محمد عاصم بانتقال قوة من مباحث مركز طنطا تحت إشراف المقدم محمد عميره بقيادة الرائد محمد العسال رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية، حيث تبين من الفحص أن الأب كان قد شرع في بتوزيع الميراث على حياته، ومنح الابن الأكبر قيراطًا من الأرض، بينما سجل منزل العائلة باسم الابن الأصغر ووالدته، الأمر الذي أثار غضب المتهم فور عودته من ليبيا، حيث كان يعمل بالخارج.

تحرك عاجل

أفادت التحريات الأمنية أن المتهم ظلّ يعاتب والده ويضغط عليه لتغيير القسمة، ومع فشله في ذلك، قرر التخلص من شقيقه، وظل يترصده حتى فوجئ به أثناء عودته للمنزل بصحبة زوجة والده، وانهال عليه بطعنة في الرأس باستخدام مطواة، مما أدى إلى سقوطه جثة هامدة في الحال، ثم حاول الاعتداء على زوجة والده، إلا أن الأهالي تدخلوا وتمكنوا من إنقاذها وضبط المتهم قبل فراره.

متابعة الحادث

كما تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وبمواجهة المتهم، اعترف تفصيلًا بارتكاب الجريمة كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .