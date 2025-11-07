تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كشف الاعلامي خالد الغندور علي تعيين حكام اجانب لمباراة نهائي كأس السوبر المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتب الغندور: "المباراة النهائية للسوبر بين بطل الدوري الأهلي و بطل الكأس الزمالك بحكام أجانب".

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.