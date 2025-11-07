السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فرناس حفظي

كشفت وسائل إعلام سودانية عن سماع دوي انفجارات متتالية في مناطق متفرقة من مدينة أم درمان، يُعتقد أنها ناجمة عن مسيرات جوية استهدفت مواقع داخل المدينة.

وأفادت المصادر بأن الانفجارات هزّت عدداً من الأحياء في أم درمان، وسط حالة من الهلع بين السكان، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف.

وفي وقت سابق، أكد السماني عوض، المحلل السياسي السوداني، أن إقرار هدنة في السودان قد يمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تموضعها وزيادة تسليحها، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني يتطلع لوقف الحرب، لكنه في الوقت نفسه يرفض بقاء الدعم السريع كقوة فاعلة على الساحة السياسية.

وأوضح السماني عوض، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن قبول الدعم السريع بالهدنة يواجه صعوبات كبيرة من جانب كل من الشعب السوداني والجيش، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية لا ترغب في هدنة مع هذه المليشيات التي لا تلتزم عادة بما يتم الاتفاق عليه، وأن الجيش سيواصل عملياته من أجل تطهير البلاد من تلك الجماعات المسلحة.

وأضاف السماني عوض المحلل السياسي أن الهدنة المعلنة، والتي وافقت عليها قوات الدعم السريع، ستُقابل بالرفض من الجيش السوداني لأنها تُعد فرصة لتوسيع نفوذ الدعم السريع في مناطق جديدة داخل السودان، بما يسمح له بإعادة التموضع وزيادة قدراته العسكرية والسيطرة على مساحات أوسع من الأراضي.

