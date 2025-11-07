رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بأول رد فعل له بعد صدور حكم بحبسه عامين بسبب أغنيته الأخيرة رقم واحد يا أنصاص .





ونشر رمضان صور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، وعلّق عليها: "الحمدلله علي كل شئ".





وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بحبس محمد رمضان لمدة عامين على خلفية اتهامه بالإساءة من خلال أغنيته “رقم واحد يا أنصاص”، التي أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها بسبب كلماتها التي وُصفت بأنها مسيئة ومتعالية.

ورغم قرار المحكمة، فضّل رمضان الرد بطريقته المعتادة عبر استعراض الثقة، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين من اعتبر تصرفه تحديًا للقضاء ومن رآه تعبيرًا عن تمسكه بشخصيته.