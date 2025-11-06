بعد الحكم بحبسه عامين بسبب رقم واحد يا أنصاص.. محمد رمضان يرد بصورة على نفس الأغنية

في أول رد له بعد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين، قام الفنان محمد رمضان بنشر منشورًا مثيرًا للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيه بصورة له على خلفية أغنيته المتسببة في الحكم بحبسه “رقم واحد يا أنصاص”، في ما اعتبره متابعون استهانة واضحة بالحكم وإصرارًا منه على الظهور بثقة وتحدِ.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بحبس محمد رمضان لمدة عامين على خلفية اتهامه بالإساءة من خلال أغنيته “رقم واحد يا أنصاص”، التي أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها بسبب كلماتها التي وُصفت بأنها مسيئة ومتعالية.

ورغم قرار المحكمة، فضّل رمضان الرد بطريقته المعتادة عبر استعراض الثقة، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين من اعتبر تصرفه تحديًا للقضاء ومن رآه تعبيرًا عن تمسكه بشخصيته.