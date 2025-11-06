قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هي دولة كازاخستان المتوقع انضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم ؟
اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
فن وثقافة

بعد الحكم بحبسه عامين بسبب رقم واحد يا أنصاص.. محمد رمضان يرد بصورة على نفس الأغنية

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين

في أول رد له بعد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين، قام  الفنان محمد رمضان بنشر منشورًا مثيرًا للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيه بصورة له على خلفية أغنيته المتسببة في الحكم  بحبسه “رقم واحد يا أنصاص”، في ما اعتبره متابعون استهانة واضحة بالحكم وإصرارًا منه على الظهور بثقة وتحدِ.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بحبس محمد رمضان لمدة عامين على خلفية اتهامه بالإساءة من خلال أغنيته “رقم واحد يا أنصاص”، التي أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها بسبب كلماتها التي وُصفت بأنها مسيئة ومتعالية.

ورغم قرار المحكمة، فضّل رمضان الرد بطريقته المعتادة عبر استعراض الثقة، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين من اعتبر تصرفه تحديًا للقضاء ومن رآه تعبيرًا عن تمسكه بشخصيته.

محمد رمضان إنستجرام رقم واحد يا أنصاص حبس محمد رمضان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الاوقاف

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة تثقيفية حول مخاطر إدمان السوشيال ميديا بجامعة أسيوط الأهلية

أذكار النوم

أذكار النبي عند النوم .. ردد أفضل أدعية الحفظ والوقاية من كل سوء

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخرج أبناء تايلاند.. ويؤكد: نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخرج أبناء تايلاند.. ويؤكد: نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

