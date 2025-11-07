قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء.. الإفتاء تجيب
رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين
العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث
السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 20 

العاصمة الإدارية 28 18 6 

أكتوبر 28 18 

بنهــــا 26 19  

دمنهور 26 19 

وادي النطرون 28 20 

كفر الشيخ 26 19 

المنصورة 26 19  

الزقازيق 27 20  

شبين الكوم 27 19 

طنطا 26 19 

دمياط 26 21 

بورسعيد 27 22 

الإسماعيلية 29 20 

السويس 29 20 

العريش 27 18 

رفح 27 18 

رأس سدر 27 20 

نخل 27 11 

كاترين 25 10 

الطور 29 19 

طابا 28 17 

شرم الشيخ 33 21 

الإسكندرية 27 17 

العلمين 25 17 

مطروح 25 15 

السلوم 23 18 

سيوة 25 14 

رأس غارب 30 20 

الغردقة 29 21 

سفاجا 30 20 

مرسى علم 31 21 

الشلاتين 33 22 

حلايب 31 22 

أبو رماد 30 23 

رأس حدربة 29 23 

الفيوم 28 19 

بني سويف 27 18 

المنيا 30 16 

أسيوط 29 17 

سوهاج 31 18 

قنا 32 19  

الأقصر 33 20 

أسوان 33 21 

الوادي الجديد 31 16 

أبوسمبل 33 18.

